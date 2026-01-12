スポーツ専門局「ESPN」電子版は10日（日本時間11日）、ヤンキースとコディ・ベリンジャー外野手（30）の契約交渉が行き詰まっていると報じた。

リーグ関係者によると、球団は再契約を模索してきたものの、現在はベリンジャーが他球団と契約する可能性を前提に動いており、すでに代替案の検討を始めているという。

ベリンジャーは2025年シーズン、打率.272、29本塁打、出塁率.334、長打率.480と安定した成績を残した。ヤンキースは少なくとも年平均3000万ドル（約47億4000万円）の5年契約を提示しているとされ、これは今オフにピート・アロンソがオリオールズと結んだ5年1億5500万ドル（約244億9000万円）、カイル・シュワバーがフィリーズと再契約した5年1億5000万ドル（約237億円）と同水準だ。しかし、代理人を務めるスコット・ボラス氏は、5年を超える契約年数に加え、年平均3000万ドルを上回る条件を求めており、両者の隔たりは小さくない。

アーロン・ブーン監督は、ベリンジャーの守備力と運動能力、そして高い汎用性を高く評価。昨季は左翼85試合、中堅41試合、右翼52試合に出場した。左打者のベリンジャーはヤンキー・スタジアムとの相性も良く、本塁打29本のうち18本を本拠地で記録し、OPSは.909と敵地より約200ポイント高かった。それでも交渉に大きな進展が見られなければ、ヤンキースでの時間は終わりを迎えそうだ。球団は外野手カイル・タッカーや内野手ボー・ビシェットの獲得も視野に入れ、トレードの可能性についても他球団と接触を続けている。