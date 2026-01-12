1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、Stray Kidsがパワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げた。

【映像】上裸になり生着替え…凄すぎるStray Kidsのステージ

Stray Kidsはサバイバル番組『Stray Kids』から2018年にデビューした、韓国の8人組ボーイズグループ。昨年は日本と韓国でスタジアム公演を成功させ、今年6月にはアメリカの音楽フェスティバル『The Governors Ball』でヘッドライナーとして出演することや、ドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』の公開が決まっている。

バンチャン、シャツからベストへ…生着替えで上裸あらわ

シックなブラックな衣装に身を包み、ステージに登場したStray Kids。ヒョンジンの投げキッスからメンバーひとりずつが映し出されると、スンミンの力強い歌声で最新アルバムに収録された「DIVINE」がスタート。フィリックスの“洞窟ボイス”でのラップ、アイエンのエネルギッシュなボーカルが会場を盛り上げ、後半はサングラスとスタンドマイクを使った演出で遊び心も交えながらステージを作り上げる。続いて「Do It (Turbo Version)」ではジャケットを脱いでパフォーマンス。会場にズンと響くチャンビンの迫力あるラップやリノの重厚感のあるダンスが、ラテン系のサウンドとともにラフでセクシーな雰囲気へと誘っていく。

バンチャンがシャツからベストへと上裸になりステージ上で着替え、バキバキの筋肉に会場から悲鳴のような歓声が上がる中、最後の「CEREMONY (KARMA Version)」へ。テンポの速いサウンドにのせて、ハンの艶めかしさを感じさせるラップや、しなやかさとダイナミックさで見せるヒョンジンのパフォーマンスで疾走感を増していくステージ。後半はダンサーとの迫力あるダンスでノンストップで駆け抜け、ラストは全員が舞台へと倒れ込み、余韻の中で幕を閉じた。

視聴者からは、「ビジュやばい」「筋肉バキバキ」「かっこよ！」「おしゃれだしかっこよすぎ」「お洒落だなあ」「グラサンやばい」「激メロきた」「かっけええええええ」「セクシーすぎてどうしたらいいの」「ここで生着替え？」「やばい」「脱いだ！」「待ってやば！！！！！」「セクシーすぎて目眩」「レジェンドすぎる」「会場どよめいてるじゃん」と貫禄のパフォーマンスに圧倒された声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）