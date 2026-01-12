26年間の歴史に幕『科捜研の女 ファイナル』中村俊介ら豪華ゲストキャスト5人発表
俳優・沢口靖子が主演するテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女』が、23日放送のスペシャルドラマ『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）で完結を迎える。本作に出演するゲストキャストが発表された。
【写真】若々しい！キュートな笑顔を見せる沢口靖子
1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』が、放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろす。ファンからの長年の応援に感謝を込めて放送される『科捜研の女 ファイナル』には、シリーズのフィナーレを飾るべく、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結する。
シリーズの集大成となる《FINAL》には、これまで『科捜研の女』を彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結することがすでに発表されているが、新たに物語に深みをもたらす豪華ゲストキャストが解禁。小林虎之介、莉子、味方良介、佐藤流司、そして中村俊介という多彩な顔ぶれがそろった。
小林が演じるのは、暴走した配達ロボットを開発したベンチャー企業社員・中津琉剛、そして中津琉の妹で高校生の葵を莉子が演じる。
また、科捜研とともに事件を追う京都府警の面々として、京都府警サイバー捜査課の刑事・硲唯一役を味方、土門（内藤剛志）とコンビを組む所轄の熱血刑事・蔵本充役を佐藤、事件を指揮する管理官・須賀浩二役を中村が演じる。
《FINAL》で描かれるのは、スマート・モビリティ実証実験特区で発生した不可解な事件。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで、複数のIoT機器が突如一斉に暴走し、爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する事態が発生する。便利さと効率の象徴だったIoT機器が、一転して“制御不能な凶器”に変貌した原因は、何者かによる不正アクセスなのか。マリコ（沢口）をはじめとする科捜研のメンバーたちは、デジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、前例のない科学犯罪に挑んでいくことになる。はたして科捜研は“顔の見えない犯人”を見つけだすことができるのか。ラストにふさわしく、劇場版をも凌駕する壮大なスケールで物語が展開される。
