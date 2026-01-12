新潟県では１２日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所があるでしょう。



午前７時４５分現在、県内では「波浪警報」が発表中です。沿岸部全域では高波に警戒してください。



気象台によると佐渡では１２日朝にかけて非常に強い風が吹き、中越と上越の山沿いでは１２日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込みです。



また、新潟県では１２日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達するでしょう。





◆雪の予想１３日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ５センチ下越 山沿い ３０センチ中越 平地 １０センチ中越 山沿い ３０センチ上越 平地 １０センチ上越 山沿い ２０センチ佐渡 ５センチ◆波の予想１２日に予想される波の高さ下越 ７メートル うねりを伴う中越 ６メートル うねりを伴う上越 ６メートル うねりを伴う佐渡 ７メートル うねりを伴う◆風の予想１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １７メートル （３０メートル）下越 海上 １８メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 １５メートル （２５メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 １５メートル （２５メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）下越、佐渡では１２日昼過ぎにかけて、中越、上越では１２日昼前にかけて高波に警戒してください。佐渡の陸上では１２日朝にかけて暴風雪に警戒してください。中越と上越の山沿いでは１２日昼過ぎにかけて大雪による交通障害、電線や樹木への着雪に注意してください。新潟県ではなだれや路面の凍結にも注意してください。また、１２日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。県内では交通機関にも影響が出ています。外出する際は、最新の交通情報、気象情報にご注意ください。