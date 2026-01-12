【気象情報】新潟県は高波に警戒 上・中越山沿いで12日昼すぎにかけて大雪か 13日朝まで最大で平地10センチ、山沿い30センチ予想《新潟》
新潟県では１２日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所があるでしょう。
午前７時４５分現在、県内では「波浪警報」が発表中です。沿岸部全域では高波に警戒してください。
気象台によると佐渡では１２日朝にかけて非常に強い風が吹き、中越と上越の山沿いでは１２日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込みです。
また、新潟県では１２日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達するでしょう。
１３日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ５センチ
下越 山沿い ３０センチ
中越 平地 １０センチ
中越 山沿い ３０センチ
上越 平地 １０センチ
上越 山沿い ２０センチ
佐渡 ５センチ
◆波の予想
１２日に予想される波の高さ
下越 ７メートル うねりを伴う
中越 ６メートル うねりを伴う
上越 ６メートル うねりを伴う
佐渡 ７メートル うねりを伴う
◆風の予想
１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １７メートル （３０メートル）
下越 海上 １８メートル （３０メートル）
中越 陸上 １５メートル （３０メートル）
中越 海上 １５メートル （２５メートル）
上越 陸上 １５メートル （３０メートル）
上越 海上 １５メートル （２５メートル）
佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
下越、佐渡では１２日昼過ぎにかけて、中越、上越では１２日昼前にかけて高波に警戒してください。佐渡の陸上では１２日朝にかけて暴風雪に警戒してください。
中越と上越の山沿いでは１２日昼過ぎにかけて大雪による交通障害、電線や樹木への着雪に注意してください。
新潟県ではなだれや路面の凍結にも注意してください。また、１２日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
県内では交通機関にも影響が出ています。外出する際は、最新の交通情報、気象情報にご注意ください。