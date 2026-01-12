10日に行われたアフリカ・ネイションズカップ準々決勝でコートジボワールを3-2で撃破し、ベスト4に駒を進めたエジプト代表。



52分に決勝点を挙げたのは絶対的エースであるリヴァプール所属FWモハメド・サラーだったが、今のエジプトはサラーこそが主役だ。そして33歳で迎えた今大会は、サラーにとっても大きな意味を持つ。



『ESPN』によると、エジプトのサッカー解説者であるアハメド・アタ氏はアフリカ・ネイションズカップ優勝がサラーのキャリアに欠かせないと語る。





「これはメッシがコパ・アメリカ、W杯で優勝する前に経験したものと同じ状況だと思う。サラーにとってアフリカ・ネイションズカップで優勝することは、メッシがW杯で優勝するようなものだ。サラーについての懐疑的な意見に終止符が打たれることになるだろう。メッシは自身が史上最高の選手であることを証明するためにW杯で優勝する必要はなかったし、サラーも絶対に優勝が必要というわけではない。しかし、勝った方が良い。表面的な議論にハッピーエンドが訪れることになるし、辛口なジェイミー・キャラガーだってサラーを過小評価しなくなるだろう！」サラーは2017年大会から5回アフリカ・ネイションズカップに挑戦しているが、惜しくも優勝には届いていない。2017年大会は決勝でカメルーンに敗れ、2022年大会は決勝でセネガルに敗北。33歳で迎える今大会は最後のチャンスかもしれない。同じく解説のヘイサム・モハメド氏も、アフリカ・ネイションズカップ優勝が不可欠と期待をかける。「アフリカの選手にとって、アフリカ・ネイションズカップで優勝するのは常に特別なことだ。偉大な選手たちは皆優勝してきたのだから、サラーも優勝する必要がある。おそらくは、全盛期である彼にとってこれが最後のチャンスだろう。次回大会の彼が最高の状態にあるのか、そもそもどのクラブでプレイしているか分からない。彼もこれが最後のチャンスだと分かっている。彼はすでにアフリカ史上最高の選手の一人だが、それは代表チームではなくクラブチームの活躍によるものだ」準決勝では、2022年大会の決勝で敗れたセネガルとの対決だ。決勝には開催国のモロッコが勝ち上がってくる可能性があり、エジプトにとって簡単な戦いにはならないだろう。サラーは今大会4ゴールと調子を取り戻しているが、悲願のタイトルに届くか。