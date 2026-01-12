ゴミ処理場から先に「橋」

埼玉県さいたま県土整備事務所が2025年12月、都市計画道路「南浦和越谷線」の事業について越谷市と川口市で説明会を実施。その資料をこのほどウェブサイトで公開しました。

南浦和越谷線は、外環道とその下道である国道298号の北側に並行する東西方向の4車線道路で、現在は主に川口市内8.8kmが開通済みです。特に西側は国道298号との距離が近く、県も同国道の「代替路」になると説明しています。

今回の対象は、川口側の道路が途切れるゴミ処理場（戸塚環境センター）前から、センターの東側を流れる綾瀬川を越える約690m区間です。将来的には国道4号を越えて、別の都市計画道路と一体となって「東埼玉道路」まで1本で結ぶ計画ですが、ひとまずは国道4号の手前、県道越谷川口線までを結びます。

綾瀬川に架かる橋は全長98.9m。関連道路として橋の西側の草加市道も一部改良するほか、東側の越谷市内には側道を設け、それぞれ交差する一般道との接点とします。終端部も含め計3か所の交差点が設けられます。今回は終端部となる越谷川口線との交差点の完成イメージも公表されました。

これから路線測量を行うほか、2026年度以降に事業認可を取得し、道路詳細設計、橋梁の詳細設計、用地測量などを実施する予定とのことです。工事着手まではまだ時間がかかります。

この区間は短い間で川口市、草加市、越谷市をまたぐため、架橋費用の在り方から事業が停滞していましたが、県が事業を進めることとなりました。現時点でも、行き止まりの戸塚環境センターから迂回し、越谷川口線を経由して国道4号へ抜ける車両が多いため、新設区間は抜け道部分をショートカットする形となりますが、越谷川口線をそのまままっすぐ東へ向かうと、やがてJR武蔵野線と並行してイオン越谷レイクタウン付近まで抜けられます。ただし、道は狭いです。