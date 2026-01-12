¡Ú±Ñ¸¡¡©TOEIC¡©¡Û¹â¹»À¸¤¬¼õ¤±¤ë¤Ù¤±Ñ¸ì»î¸³¤Ï¡©
¼õ¸³À¸¤¬Áª¤Ö¤Ù¤¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¡×¤Î±Ñ¸ì»ñ³Ê
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ñ¸ì»ñ³Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤É¤ì¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
±Ñ¸¡¡¢TOEIC¡¢TOEFL¡¢IELTS¡¢GTEC¡Ä¡Ä¡£Ì¾Á°¤òµó¤²¤ì¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÈ¯¿®¤È¤·¤Æ¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
98¡ó¤Î¼õ¸³À¸¤Ï¡¢IELTS¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ËÏÀ¤Ç¤âÀú¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÆþ»î¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÀ©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ±Ñ¸ì»ñ³Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Â¼Á¡Ö±Ñ¸¡¡×°ìÂò¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤òÂ¬¤ë»ñ³Ê¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢CEFR¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸À¸ì¶¦ÄÌ»²¾ÈÏÈ¡Ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ´ð½à¤Ç¤¹¡£Âç³ØÂ¦¤Ï¡Ö±Ñ¸¡¡ûµé¡×¡ÖIELTS¡ûÅÀ¡×¡ÖTOEFL¡ûÅÀ¡×¤È¡¢°Û¤Ê¤ë»ñ³Ê¤òCEFR¤Ë´¹»»¤·¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö±Ñ¸ì»ñ³Ê¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î»ñ³Ê¤òÁª¤Ö¤«¡×¤¬¡¢¼õ¸³ÀïÎ¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸¡¤Ï2µé¤Þ¤ÇÉ¬¿Ü
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±Ñ¸¡¤Ï2µé¤Þ¤ÇÉ¬¿Ü¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼èÆÀ»þ´ü¤Ï²ÈÄí¤äÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢±Ñ¸¡2µé¤Ï¡Ö±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î´ðÁÃÂÎÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤¹¡£±Ñ¸¡½à1µé¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤Î»ñ³Ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸¡¤Î¼¡¤Ë¸«¤ë¤Ù¤ÁªÂò»è¤Ï¡¢IELTS¤«TOEFL iBT¤Î2¤Ä¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
