◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９

プロレスリング・ノアは１１日、２・６後楽園ホール大会でＧＨＣタッグ王者の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也＆ＢＵＳＨＩが「ＸＸＸＸＸＸ」とトリオを結成し「Ｗｈｉｔｅ Ｒａｖｅｎ Ｓｑｗａｄ」で２・１１後楽園でタッグ王座に挑むＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡに遠藤哲哉を加えたタイトル戦への前哨戦を行うことを発表した。

これは１１日の後楽園大会で佐々木憂流迦を破ったＫＥＮＴＡの試合後にＢＵＳＨＩが登場。リング上で明らかに内藤哲也とみられる謎の銀仮面男が背後から襲撃。救出に入ったＨＡＹＡＴへマンハッタンドロップを落とすとＢＵＳＨＩが緑の毒霧を顔面に噴射しリングを支配。マイクでＢＵＳＨＩが「次の後楽園…前哨戦やりませんか。「俺と内藤と、そして、Ｘ…６人タッグで前哨戦やりませんか」と要求し、ＫＥＮＴＡが俺は後ろから攻撃するヤツ、許せねぇんだ」と激高し受諾。これを受けノアは、前哨戦を決定した。

注目はＢＵＳＨＩが新たに投入を予告した「Ｘ」。ＢＵＳＨＩは「Ｘ」と一文字しか発してなかったが、ノアの発表では「ＸＸＸＸＸＸ」と６文字となっていた。内藤哲也が参戦した元日の武道館は「ＸＸＸＸ」と内藤のリングネームと同じ４文字だった。

果たしてリングネームが６文字で内藤＆ＢＵＳＨＩと深い絆を持つレスラーとは…。ネット上では、新日本プロレスを「去る」と明言し新日本プロレスから無期限欠場が発表された「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」のメンバーだった「ＳＡＮＡＤＡ」。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」の新弟子「ＲＹＵＳＥＩ」の名前が飛び交い考察合戦が過熱している。