トヨタと共に北ホールに出展

ダイハツは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『わたしにダイハツメイ』をテーマとしたカスタムカーを展示した。

【画像】トヨタ＝GRとの『親子喧嘩』が話題！カスタムカーが続々登場したダイハツ・ブース 全69枚

トヨタと共に北ホールに出展するダイハツは、同社のコミュニケーションワード『わたしにダイハツメイ』をテーマに、カスタムカーやモータースポーツ車両を披露。その中で注目を集めたのは、GR（トヨタ）とダイハツの『親子喧嘩』と題した軽トラ対決だ。



ダイハツ・ハイゼット・トラック・ジャンボ・スタークライマー 上野和秀

まず、ダイハツがプロデュースしたのは『ダイハツ・ハイゼット・トラック・ジャンボ・スタークライマー』。ベースの駆動力、登坂力を向上させ荷箱を追加することで、仕事から趣味、災害支援でも活躍できることを目指したモデルとなる。

具体的には、

・ターボエンジン、4インチリフトアップ、大径タイヤ（175/80、R16）による駆動力と登坂力の向上により、小さな車体を活かした現場に深く入り込む活用を可能に

・着脱可能なオリジナルロールバーを採用し、農作業や山の斜面の木材伐採作業を効率化

・荷台にはキャタピラー付きの荷箱を搭載。ウインチで積載を補助することで災害支援などの現場で安全に荷台への積み降ろしが可能

・オリジナルボディカラー（ラッピング加工）

とした。

GRは『ハイゼット・モリゾウ・Kトレイル』を製作

一方のGRがプロデュースしたのは、『GRハイゼット・モリゾウ・Kトレイル』だ。プレスコンファレンスでGRガレージを代表して佐々木雅弘選手は、難しいお題としながら、そのテーマをこのように説明している。

まずトヨタ自体は大企業だが、GRガレージは小さな町工場であり、少ないスタッフで設計図もない状況で製作したと表現。『働く、遊ぶ、助ける』を全て網羅した軽トラを知り尽くした『大企業』ダイハツの車両に対し、こちらは完全に『遊び』にふったそう。荷台にシートを追加し、2シーターから2by2へと変更し、オフロードコースで走行を楽しめるクルマとなった。



GRハイゼット・モリゾウ・Kトレイル 上野和秀

この親子喧嘩の勝敗を決めるため、東京オートサロン2026の来場者による投票が3日間行われ、ダイハツ3520票、GR3579票と僅差でGRが勝利となった。

ダイハツ・ハイゼット・トラックPTOダンプ大発命

続いて、出展された車両を順次ご紹介しよう。

PTOダンプを架装したハイゼット・トラックをベースに、往年のデコトラ風に仕上げたカスタムカー『大発命（ダイハツメイ）』は、『世代を超えて。人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもしろく、お客様を元気にしたい』という想いをカタチにしたカスタムカー。



ダイハツ・ハイゼット・トラックPTOダンプ大発命（ダイハツメイ） 上野和秀

フロントバイザーには、ダイハツが創業以来大切にしてきた想い『お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする』の文字が躍るほか、エンジンターンド仕上げのシートデッキキャリアにはダイハツロゴのイルミネーションが光る。

荷台には歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを設置し、ダンプアップした状態では輪投げの的になるギミックを装備する。

また、荷台の鳥居部分の表裏には、ダイハツの礎である『吸入ガス発動機』と『ミゼット』のイラストでダイハツの歴史を表現している。

そのほか、内装は歴代ハイゼットに加え、ダイハツやハイゼットにゆかりのある大阪府池田市の花『さつきつつじ』や動物の『ウォンバット』、ダイハツの大分工場がある中津市の花『さつき』をモチーフとした金華山張りとなっている。

●全長3995mm、全幅1475mm、全高1835mm、排気量660cc（NA/5MT）

ダイハツ・ハイゼット・トラック・パネルバン・エクステンド3

軽トラックの可能性を広げる荷室拡張機能によって、アウトドアシーンを楽しいものにする『ハイゼット・トラック・パネルバン・エクステンド3』は、近年のダイハツが提案するカスタムカーの『伸びる軽トラ』の第3弾。

停車中に荷室をスライドし、フロアの延長ができることによって、休憩や様々な用途での利便性が向上するほかに、荷台下にオリジナルサイドパネルを装着し、より多くの荷物を積載できる仕様となっている。



ダイハツ・ハイゼット・トラック・パネルバン・エクステンド3 上野和秀

●全長3395mm、全幅1475mm、全高1940mm、排気量660cc（NA/CVT）

ダイハツ・ムーヴ・クロメキ

ダークなモノトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した『ムーヴ・クロメキ』は、フロントバンパーガーニッシュやフロントロアスカートなどにダイハツ純正用品も採用した、現実性を感じさせるカスタムカーとなっている。

マットグレーの外装色に光るフロントグリルとリアガーニッシュを組み合わせ、洗練された質感を表現する。また、内装にはスウェード調素材を使用することで、質感の高いダークトーンを追求した。



ダイハツ・ムーヴ・クロメキ 上野和秀

●全長3395mm、全幅1475mm、全高1655mm、排気量660cc（NA/CVT）

ダイハツ・ムーヴ#ootd

SNSで自身の今日のファッションを紹介する際に付けられるハッシュタグ『#ootd（Outfit Of The Day）』を冠した『ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）』は、『お気軽なお出かけ』をカジュアルな内外装で表現したカスタムカー。

オリジナルフロントグリルやデニム調インテリアで気軽なお出かけを演出し、オリジナルブルーとホワイトのツートンカラーでカジュアル感を表現している。



ダイハツ・ムーヴ#ootd（オーオーティーディー） 上野和秀

カップホルダーパネルやセンタークラスターパネルなどには、ダイハツ純正用品も採用している。

●全長3395mm、全幅1475mm、全高1655mm、排気量660cc（NA/CVT）

ダイハツ・タント・カスタム・クロメキ

都会の夜に似合う迫力をフロントフェイスなどで表現した『タント・カスタム・クロメキ』は、カスタムシリーズのカルチャーをさらに煮詰めたような印象のカスタムカー。

光るフロントグリルとリアガーニッシュで洗練された質感を演出し、グレーとパープルのインテリアで、都会的で上品な艶感を表現しているという。



ダイハツ・タント・カスタム・クロメキ 上野和秀

また、バックドアスポイラーやスカッフプレートなどダイハツ純正用品もコーディネイトされている。

●全長3395mm、全幅1475mm、全高1755mm、排気量660cc（NA/CVT）

ダイハツ・ロッキー（ラリー参戦車両）

ダイハツ・ロッキーをベースとしたラリー参戦車両を展示。XCRスプリントカップ北海道の参戦活動実績がある。

主な架装内容は以下のとおりとなる。



ダイハツ・ロッキー（ラリー参戦車両） 上野和秀

オリジナルDスポーツレーシング・カラー、オリジナルタワーバー、オリジナルアンダーカバー、オリジナルリアLSD、オリジナルCVTオイルクーラー、オリジナル車高調整式サスペション（前後）、4ポットキャリパーキットフロントブレーキ、オリジナルロールケージ。