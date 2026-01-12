好き＆行ってみたい「箱根湯本温泉の宿」ランキング！ 2位「ホテルマイユクール祥月」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい箱根湯本温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「女性に優しい癒しの宿として知られ、全室禁煙＆美肌の湯が楽しめるのが魅力です」（40代女性／滋賀県）、「日本庭園風にしつらえた『美楽の湯』と『喜楽の湯』があり、四季折々に変化する庭園を眺めながら美肌の湯が楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「スイーツが充実していそうだったので、行ってみたいと思いました」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
楽天トラベルで「箱根湯本温泉 女性に優しい癒しの宿 ホテルマイユクール祥月」を見る
(文:坂上 恵)
2位：箱根湯本温泉 女性に優しい癒しの宿 ホテルマイユクール祥月／40票箱根湯本温泉の高台に佇む「ホテルマイユクール祥月」は、女性にやさしい癒しをテーマにしたスパリゾート。日本庭園風の露天風呂「美楽の湯」「喜楽の湯」では、早川のせせらぎと四季の風景を眺めながら、心身ともにリラックスできます。サウナや露天ジャグジーも備わり、朝晩で男女入れ替え制のため両方の湯処を楽しめます。
1位：箱根湯本温泉 天成園／56票「箱根湯本温泉 天成園」は、箱根の自然を身近に感じられる温泉リゾート。全長17メートルの天空大露天風呂では、山々や四季の風景を眺めながら開放感あふれる湯浴みを楽しめます。庭園には縁結びの神様を祀る「玉簾神社」や滝があり、浴後の散策にもぴったり。夕食は和洋中のビュッフェスタイルで、天ぷらや寿司をライブキッチンで味わえます。
