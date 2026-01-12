¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Û¥ó¥À¡ÈNSX¡É¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª ¡È½éÂå¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡É¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¡Ö¥¿¥¤¥×R¡×¤Î¡ÖÀÖ¤¤¡ÈH¡É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×ºÎÍÑ¡ª ¡È¸ý¤Î»ú·¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡É¤âÆÃÄ§Åª¡ª ¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Û¥ó¥À NSX ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡×ÅÐ¾ì¡ª
½éÂåNSX¤Î³×¿·À¤ò¸½Âå¤ËºÆ²ò¼á
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖHonda NSX Tribute by Italdesign¡Ê¥Û¥ó¥À NSX ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È ¥Ð¥¤ ¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢°Ê²¼NSX¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¸Ø¤ëÌ¾¼Ö¡ÖNSX¡×¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿°ìÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÉü¹ï¤ä¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÀ¤³¦½é¸ø³«¡É¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Û¥ó¥À¡ÈNSX¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡NSX¤Ï1990Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð°·¤¤¤Å¤é¤¯¹â²Á¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢NSX¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Æü¾ï¤Ç¾è¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢F1¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÎÅêÆþ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î³×¿·Åª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÅÀ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½éÂåNSX¤Ï2005Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¤Ï¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤È¹âÀÇ½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤â2022Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¡¢NSX¤ÎÌ¾¤ÏºÆ¤ÓÎò»Ë¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎNSX¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿NSX¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ÈÅ¯³Ø¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½éÂåNSX¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿³×¿·À¤È¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤ò¡¢2ÂåÌÜNSX¤ò¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNSX¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²áµî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²û¸Å¼çµÁ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢NSX¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤Î´¶À¤È¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼çÆ³¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤«¤éÀµ¼°¤Ê¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¤¥×R¡×¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀÖ¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤¢¤¨¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤À¤È¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÏÀâÌÀ¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äÀÇ½¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¾åÉô¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂ¤·Á¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥ó¼þ¤ê¤ò¹õ¤¯°ú¤Äù¤á¤¿½èÍý¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡ÖNSX-GT¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²áÅÙ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢Á°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡ÈÌÜ¡É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Ò°µÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÉ½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸å¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¡¢¤ï¤º¤«¤ËÃËÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ú²÷¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾²ÌÌ¤«¤é¸åÊý¤Ø¼«Á³¤ËÎ®¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¡¢½éÂåNSX¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤ä¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°ÉôÊ¬¤âÍÑ¤¤¤¿¡È¥í¤Î»ú·¿¡É¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ïµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ë¥·¥¢»á¼«¿È¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÁÛÄê¤·¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°»Ö¸þ¤Î»×ÁÛ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¡¢Áö¤é¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¤¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÂ¦¤ÎÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¿·¤·¤¤Äó°Æ¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢Àµ²ò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âNSX¤ÎÎò»Ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½¸¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤ÎNSX¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØNSX¡Ù¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ï10¡Á15Âæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÌó100Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1²¯8300Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤«¤Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¤³¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢NSX¤ÎÀº¿À¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£