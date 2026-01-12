Æð¼°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤é¡Ö¹Å¼°µå¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¡×¡¡»øU-12°ïºà¤¬¼Â´¶¤·¤¿¡ÈÍ½´ü¤»¤Ì¸úÍÑ¡É
¥ä¥¯¥ë¥ÈJr.¤Î»ûÅÄÂçÃÒ¤ÏÁ¥¶¶¥ê¥È¥ë½êÂ°¤â¡ÄÆð¼°µå¤Î¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ë½Ð¾ì
¡¡NPB12µåÃÄ¤Ê¤É¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¡ÊÆð¼°¡Ë¤ò·ëÀ®¤·ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥¢¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»ûÅÄÂçÃÒÁª¼ê¡ÊÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¹Å¼°µå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-12ÂåÉ½¡Ê¹Å¼°¡Ë¤Ç¼ç¼´¤òÄ¥¤Ã¤¿°ïºà¤ÏÅö½é¡¢´·¤ì¤Ê¤¤Æð¼°µå¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÈÍ½´ü¤»¤Ì¸úÍÑ¡É¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÎÂÎ³Ê¤³¤½155¥»¥ó¥Á¡¢52¥¥í¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢±¦Åêº¸ÂÇ¤Ç°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¾®2¤ÇÁ¥¶¶¥ê¥È¥ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÀì¤é¹Åµå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWBSC U-12Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥µ¡¼¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ9»î¹ç¤ÇÄÌ»»15ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.467¡Ë¡¢7ÂÇÅÀ7»Íµå¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤¨¤ÆÆð¼°¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁª¹Í¤Ë±þÊç¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹Å¼°¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÉñÂæ¡ÊNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÃæÆü¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤Ë¤Ï¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿4²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÆó¥´¥í¤ò¸å°ï¡Ê¥¨¥é¡¼¡Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¿·°æ°ìæÆÁª¼ê¡ÊÀ¾ºë¶Ì¾¯Ç¯Ìîµå¡Ë¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ºÇ½ª6²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ç»ûÅÄ¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ó¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥¨¥é¡¼¤ÎÝµÊ°¤âÀ²¤é¤·¤¿¡£
¹Å¼°¤è¤êº¤Æñ¤ÊÆð¼°¤Î¼éÈ÷¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢·ëÀ®¤«¤éÌó4¤«·î¡£»ûÅÄ¤¬Æðµå¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Åµå¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¾å¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æðµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å¤«¤é½Ð¤¹¤ÈÁ´Éô¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åêµå¤Î¥é¥¤¥ó¡Êµ°Æ»¡Ë¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤âÆ±ÍÍ¤À¡£ÅÙ²ñÇîÊ¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ûÅÄ¤ÏºÇ½é¤Îº¢¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹Åµå¤è¤ê¡¢Æðµå¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÝ¤µ¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä·¤ÍÊý¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤Æ¡¢Æðµå¤ÇÁðÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ·¤ÍÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¥¨¥é¡¼¤¹¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ûÅÄ¤ò½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊá¤ì¤ëÊá¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬È´·²¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£»ûÅÄ¼«¿È¡¢Éã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤¤¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æðµå¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄÌ»»6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.667¡Ë1ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡È¸úÍÑ¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢1ÅÙ¤À¤±¹Åµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡Ö¹Åµå¤è¤êÆðµå¤ÎÊý¤¬¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ê¸µÀ¾Éð¤Î¡Ë¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¡£¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÂÇ·â¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾¾°æ»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ûÅÄ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢º£¤É¤¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤ÏÆ°²è¤Ç¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤òÃµ¤·Åö¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï¹Å¼°¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÙ²ñ´ÆÆÄ¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤½¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æðµå¤ËÄ©¤ó¤À4¤«·î¤Ïµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë