¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë½÷·Á¡ÉÃæÂ¼ÊÆµÈ¡¢²¾ÁõÂç¾Þ¿³ºº°÷¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÃæÂ¼²ÎÏ»¤òÉã¤Ë¤â¤Á¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë½÷·Á¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£±£°£±²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤Ç¿³ºº°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµÈ¤Ï£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ô¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè£±£°£±²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Õ¡¡£±·î£±£²Æü£±£¹»þ¤«¤éÆü¥Æ¥ì·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè£±£°£±²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡Îò»Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿³ºº°÷¤ÎÂçÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²¾Áõ¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤¬¿³ºº¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ¿³ºº¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¢¤Î±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤â²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿²¾Áõ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡¡À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤Ê¤ª¡¢»ä¤Ï²¾Áõ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ËÊÆµÈ¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¿³ºº°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï²¾Áõ¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿³ºº°÷ÀÊ¤ÇÉÊ³Ê½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£