¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÎÉ×¡¦Ìî¸ýÅµÉ×»á¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤ÎÉ×¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¼ÒÄ¹¤ÎÌî¸ýÅµÉ×»á¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ç²Î¼ê¡¦¤Ò¤È¤ß¡Ê36¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÎÉ×¤¬¸ø³«¤·¤¿Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¯Åç¿ÀµÜ¤Ø Àµ·î¾þ¤ê¤ÎÊôÇ¼¤È½é·Ø¤Ë ¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¶õµ¤¤Ë¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³Ë¤«¤Ê¿À¼Ò¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ª·¸¤ê¤¹¤ë³§ÍÍ¤¬ º£Ç¯¤â²º¤ä¤«¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤è¤¤¤ªÀµ·î¡×¡Ö²º¤ä¤«¤Ê¤ªÀµ·î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÎÉ×¤¬¸ø³«¤·¤¿Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¯Åç¿ÀµÜ¤Ø Àµ·î¾þ¤ê¤ÎÊôÇ¼¤È½é·Ø¤Ë ¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¶õµ¤¤Ë¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³Ë¤«¤Ê¿À¼Ò¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ª·¸¤ê¤¹¤ë³§ÍÍ¤¬ º£Ç¯¤â²º¤ä¤«¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤è¤¤¤ªÀµ·î¡×¡Ö²º¤ä¤«¤Ê¤ªÀµ·î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£