¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¤¬Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡Àï¤Ç·ãÆÍ¡¡²ÆÅßÀ©ÇÆ¤«¡È°ñ¾ëÀûÉ÷¡É¤¬Â³¤¯¤«¡¡¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â½éÍ¥¾¡
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡Àï¤¬12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸á¸å2»þ5Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤È¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏFWÁÒÃæÍª²ïÁª¼ê(3Ç¯)¡¢FWÆü¹â¸µÁª¼ê(3Ç¯)¤È¤â¤Ë6ÆÀÅÀ¤Çº£Âç²ñÆÀÅÀ²¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4»î¹ç¤Ç15ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¾°»Ö(Ê¡Åç)Àï¤Ç¤Ï¡¢10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëPKÀï¤ÎËö¤Ë¿É¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¡¢²ÆÅß¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯Åç³Ø±à¤Ï½éÀï¤Î¿·ÅÄ(°¦É²)Àï¤Ç7-0È¯¿Ê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢5»î¹ç¤Ç16ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£DFÀ¶¿åºó¶êÁª¼ê(3Ç¯)¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿4ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¡¢¡È°ñ¾ëÀûÉ÷¡É¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬J1¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬J2¤òÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢U-18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤¹¤Ê¤É3´§¤òÃ£À®¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦Î¾¼Ô¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¡Û
2²óÀï 6-0 Åì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ)
3²óÀï 4-0 ¿å¸ý(¼¢²ì)
½à¡¹·è¾¡ 4-1 ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)
½à·è¾¡ 1-1(PK9-8) ¾°»Ö(Ê¡Åç)
1²óÀï 7-0 ¿·ÅÄ(°¦É²)
2²óÀï 1-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)
3²óÀï 4-1 ËÙ±Û(ÅìµþA)
½à¡¹·è¾¡ 3-1 ¶½¹ñ(Âçºå)
½à·è¾¡ 1-0 Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)