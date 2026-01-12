元天才子役マッケナ・グレイス、19歳の現在が美しすぎる
クリス・エヴァンス主演の映画『gifted／ギフテッド』や、「ゴーストバスターズ」シリーズに出演した元天才子役のマッケナ・グレイスが、クリティクス・チョイス・アワードに登場。19歳となった美しい姿に注目が集まっている。
【写真】マッケナ・グレイス（19）、美しいドレス姿や大胆ルックも
現地時間1月4日、カリフォルニア州サンタモニカのバーカー・ハンガーで開催された第31回クリティクス・チョイス・アワードに、マッケナが来場。ヴェラ・ウォンのクリーム色のドレスに身を包み、ブロンドヘアをハーフアップにまとめ、大粒パールのイヤリングと赤いリップを合わせた装いで、お人形のような美しさを披露した。
この日のルックをシェアした彼女のインスタグラムには、「ゴージャス」「夢のよう」「文句なしの10点満点」「なんてことだ。とても美しい」など、称賛のコメントが数多く寄せられている。
2012年にディズニーXDのドラマ『クラッシュとバーンスティーン』でデビューしたマッケナは、ギフテッドと呼ばれる驚異的な頭脳を持つ少女を演じた『gifted／ギフテッド』（2017）で“天才子役”として注目を集め、『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）や『ゴーストバスターズ／アフターライフ』（2021）など、数々の話題作に出演した。
近年のレッドカーペットでは、すっかり成長した姿を見せており、昨年10月には製作総指揮も務めた主演作『Regretting You（原題）』のプレミアで、マリリン・モンローを思わせるグラマラスなルックを披露。さらに、12月に開催された『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』（日本では1月23日公開）のプレミアでは、胸元が大胆にカットされた白いミニドレスをまとい、子役時代のイメージを覆す装いを見せていた。
昨年は出演作6本が公開されたマッケナは、今後も勢い止まらず、3月にはアメリカで「ハンガー・ゲーム」シリーズ待望の前日譚第2弾『The Hunger Games： Sunrise on the Reaping（原題）』の公開が控えているほか、超人気ホラーシリーズ『スクリーム』第7弾への出演も決まっている。
引用：「マッケナ・グレイス」インスタグラム（＠mckennagraceful）
