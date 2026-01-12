幾田りら「この意識のまま戻れるんだとしたら…」戻れるならいつに戻りたい？

シンガーソングライターの幾田りら（25歳）が、1月11日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。「もしもタイムマシンに乗れたらいつに戻りたい？」との質問に答えた。



幾田は今回、1月14日にリリースする2ndアルバム「Laugh」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。アルバム収録曲「タイムマシン」にちなみ、「もしもタイムマシンに乗れたらいつに戻りたい？」と質問を受ける。



これに幾田は「自分の記憶がないときに戻りたいので…赤ちゃんのときとかに戻ってみたいですね」と話し、「家族とか、母とかがどういうふうに自分に接してくれていたかって、覚えていれるものじゃないので、この意識のまま戻れるんだとしたら、それめっちゃ体験してみたいですね」と語った。