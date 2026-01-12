Áª¼ê¸¢V¢ª50Ëç·×²è½ñ¤Ç¿·µ¬»ö¶È¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ë¤·¤«¡×¡¡°Û¿§¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃË¤¬·Ò¤°¡Ö²¤½£¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¡×
¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ËÌ³¤á¤ëÀÖÈø¾¡¤µ¤ó¤Ï»ÔÁ¥½Ð¿È
¡¡±¿Ì¿¤Î°ìÄÌ¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤Î°ìÉô³ô¼°¼èÆÀ»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡£·Ð±Ä´ë²èÉô¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶ÈCSOÀÖÈø¾¡¤µ¤ó¤ÏÌ¾Ìç¡¦»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤òCSO¤È¤·¤Æ¸£°ú¡£4Ç¯Á°¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¡¢41ºÐ¤ÎÀïÎ¬²È¤ÎÄ©Àï¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡1ÄÌ¤Î¼ÒÆâ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡£2022Ç¯¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSTVV¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ18Ç¯¡¢±Ä¶ÈÉôÌç´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÈø¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î´íµ¡´¶¤È³Î¿®¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï²áµî¡Ê07Ç¯¡ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ê¤É¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´Ø·¸¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç³¤³°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡¦STVV¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤ËÃ¯¤¬²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê»ñ»º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éËÍ¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¹¤°¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢ÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Æâ¤ÇÁ´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÄó°ÆÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤ì¤Ð¼«¤é¤¬¼çÆ³¤·¤Æ»ö¶È²½¤Ç¤¤ë¡£ÀÖÈø¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Ú¥ó¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£µ¬Äê¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«5Ëç¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢50Ëç¤ËµÚ¤ÖËÄÂç¤Ê»ö¶È·×²è½ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¡¢PL¡Ê¼ý»Ù·×²è¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ä¡Ä¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô½ñ¤¤¤¿¤é50Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«¸Ê¾Ò²ðÍó¤Ë¤Ï¡Ø»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÌ®¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤È¡£ÀäÂÐ¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤òÆ°¤«¤·¡¢1¼¡¡¢2¼¡¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¡£¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¤Î¸¦µæ´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤È¤Î»ö¶È¡ÖÎ©ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤¬¡×
¡¡¸¦µæ´ü´ÖÃæ¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÄ´ºº¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ê¡¢Î±³Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡£¼ÒÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢STVV¤òÎ¨¤¤¤ëÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¤Ë¤â¡È¶¦Æ±¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëÎ©¤Á¾å¤²¡É¤òÄó°Æ¡£¤À¤¬¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥á¥½¥Ã¥É¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°Â°×¤ËÌ¾Á°¤À¤±¤òÂß¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤ò½¸¤á¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ïºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¸µ¡¹¤ª¶âÌÙ¤±¤À¤±¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë·×²è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä1ÅÙ¤ÏÄü¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÀÖÈø¤µ¤ó¤ÏÇ´¤Ã¤¿¡£Æ¬¤òÇ±¤êÆ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¸ø¼°¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢STVV¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Äó·È°Æ¡£ºÆÀß·×¤·¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÎ©ÀÐCEO¤Î¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯9·î¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥±¥¹¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëPOWERD by ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡×¤¬³«¹»¡£¸½ºß¤Ç¤Ï85¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÏÁí¹ç¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¼ïÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÔÆâºÇÂçµéBBQ»ÜÀß¤òÊ»Àß¤·¤¿Ê£¹ç¥ì¥¸¥ã¡¼¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶È³¦ÊÁ¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¦¥§¥¢¤Î¸ª¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈËþÂ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¹×¸¥¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»À¸ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤¬´Ø¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤ËÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¤Î³§ÍÍ¤È¶¦Æ±¶¦ÁÏ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢STVV¤äDMM¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡ÀÖÈø¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÃç´Ö¡×¤ò¤â¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ä¤ÆÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¡È¿·¿Í²¦¡É¤â³ÍÆÀ¤·¤¿MF¾®Àî²Â½ã»á¡£2¿Í¤Ï»ÔÁ¥»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£2Ç¯À¸¤Î½Õ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÆ¨¤·¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê±óÀ¬¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÀïÍ§¤¬¡¢º£²óSTVV¤Ç¤Î»ØÆ³¼Ô¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤È¤Î¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Àî²Â½ã»á¤È¤Î±ï¡Ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»
¡ÖºòÇ¯¤Î5·î¡Ê¾®Àî¤È¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢º£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢ËÍ¤¬STVV¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢Èà¤¬¡Ø¼Â¤ÏPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¸¦½¤¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¤¸¤ã¤¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¡£¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Ê¤ó¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä²¼¤Î¸åÇÚ¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤È¤â¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ß¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥«¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÔÁ¥¤Î±ï¤¬¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÃÏ¤ÏÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£ÀÖÈø¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿50Ëç¤Î·×²è½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì´¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¾¶á2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡ÊSTVV¡Ë¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡£Áª¤Ö¤Î¤ÏËÍ¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤ÎÌÜ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÏÃ»´üÎ±³Ø¾·ÂÔ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ëÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÈø¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ä¿ÀÆàÀî¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ß¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤ò¡¢ÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎµòÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³ÆÃÏ°è¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö·è¾¡Àï¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«STVV¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÁ°ºÂ»î¹ç¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢STVV¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤òËÜµ¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤ÊÌ´¤À¤±¤É¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æþ¼ÒÅö»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ºÆ¤Ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇÇ°¤·¡Ö½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡£18Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï»ÔÁ¥¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤·¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ËÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤À¤«¤éº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ä²ñ¼Ò¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¡£Æ±µéÀ¸¤Î¾®Àî¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸åÇÚ¤ÎÈª¤¯¤ó¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì´¤òÉÁ¤Ä©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø²Í¤±¶¶¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÔÎ©Á¥¶¶¤Îº²¤ò¶»¤Ë¡¢ÀÖÈø¾¡¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò·Ò¤®Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢50Ëç¤Î·×²è½ñ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë