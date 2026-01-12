2026年『期待の新“20歳”ランキング』1位は“野球界の新星”佐々木麟太郎 男女アイドル抑え、“ドラ1”が首位に
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、多くの自治体では「二十歳のつどい」などと名前を変えて、これまでどおり20歳で成人式を開催している。そこでオリコンニュースでは、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの著名人を対象に『期待の“新20歳”ランキング』を調査。その結果、昨年行われたプロ野球『ドラフト会議』で、福岡ソフトバンクホークスから1位指名された米・スタンフォード大学の【佐々木麟太郎】が1位を獲得した。
【ランキング表】男女アイドルも多数ランクイン…2026年『期待の新“20歳”』TOP10
■1位は世界を舞台に活躍する“強打者” 進路含め、大きな注目を集める
昨年の同ランキングでは、子役時代から活躍し、注目を集めてきた俳優の【芦田愛菜】【鈴木福】が1位、2位を獲得。今年もアイドルを中心にさまざまな候補がいるなかで、1位を獲得としたのは、高校時代から野球で注目を集めてきた【佐々木麟太郎】だった。
2005年4月18日生まれの佐々木は、幼いころから野球で頭角を現し、父が監督を務める花巻東高校に進学すると、その才能はさらに開花。高校通算140本とも言われる本塁打を放ち、世代屈指の強打者としてドラフトの目玉とも言われていた。だが、佐々木はプロ志望届を提出せずに米・スタンフォード大学への進学を発表。アメリカの大学でさらに進化した佐々木を、昨年行われた「プロ野球新人選手選択会議」（ドラフト会議）で、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが1位指名し、抽選の結果、福岡ソフトバンクが交渉権を獲得した。
進路については、7月に行われるMLB（メジャーリーグベースボール）ドラフトの結果を待ったうえで判断するものと推測されるが、そんな佐々木には「ソフトバンク入団か、それとも卒業後メジャー挑戦か日本中が注目するかと思います」（東京都／20代／男性）、「ドラフト1位に指名されているので、能力やスター性を持ち合わせている証拠。日本球界の一員となるかは分からないが、どちらにしても活躍すると思っている」（沖縄県／40代／男性）と、その進路も含めて大きな注目を集めていることがうかがえるコメントが多数。
また、「世界に羽ばたく20歳。とても努力されていると思います。活躍を期待しています」（埼玉県／50代／女性）と、注目を集めながら努力を続けている姿勢を評価し、世界での活躍を願う声も上がった。
■乃木坂46の“同期”が同率2位 “坂道グループ”からTOP10に4人
2位には乃木坂46の副キャプテン【菅原咲月】と【五百城茉央】が同率でランクイン。2人は、共に5期生として22年に乃木坂46に加入。
菅原は、グループの冠番組『乃木坂工事中』（毎週日曜 深0：15）内で、おみくじを引く企画で連続して「小吉」を引いたことから親しみを込めて「小吉」のあだ名で愛されている一方で、5期生だけでなく、グループ全体からの人望が厚く、副キャプテンとして先輩、後輩からも頼りにされている。そんな菅原には「加入した時からかわいくて注目していたけど、メンバーをまとめる役割を買われ、親しみやすさもある。先輩の秋元真夏ちゃんのような愛されるポジションでどんどん個人仕事も獲得してほしい」（東京都／40代／女性）、「乃木坂46の推しメンで副キャプテンとしての背中時には先輩、後輩としての姿を見せてくれる頼もしい存在。グループとしても彼女としてもさらなる飛躍をする1年にして欲しい」（石川県／20代／男性）と、そのキャプテンシーを評価する声が。また、「歌やビジュアルもステキで、バラエティーも1人でゲスト出演。すごい活躍」（茨城県／50代／女性）と、個人としての活躍を評価する声も上がっている。
また五百城は、独特の穏やかな雰囲気と、高身長で日本人離れしたスタイルの良さでグループ加入直後から人気を獲得。そのプロポーションを生かしてグラビアなどで活躍し、25年1月には“5期生初”となる、ソロでの写真集をリリース。初めて水着やランジェリーカットにも挑戦した。そんな五百城には、「そのスタイルの良さとほんわかした空気感に惹かれる」（岐阜県／30代／男性）、「乃木坂46でもかなり推しなので、これからも活躍してほしい。『らじらーサンデー』でラジオとトークのスキル上がってると思います」（新潟県／40代／男性）といった意見が寄せられたほか、「グループ内での人気も高めで、歌唱力もあり、昨年はドラマの主演をやったり、flumpoolのMVに出演していたりと活躍の幅を広げていた」（茨城県／30代／男性）と、グループ外の仕事での活躍を評する声も上がった。
また、ほかにも6位に櫻坂46の山崎天（※崎＝たつさき）、8位に櫻坂46の小島凪紗が入り、“坂道グループ”からTOP10に4人がランクインした。
■まさに“シンデレラストーリー” 昨年大活躍のHANAから2人ランクイン
7位、9位には、昨年大活躍だった7人組ガールズグループ・HANAからKOHARUとNAOKOがランクイン。25年1月にデビューメンバー7人と、「HANA」というグループ名が発表されて以降、メジャーデビュー、「Drop」「ROSE」などの大ヒット、『第67回 輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞、プロデューサーのちゃんみなとともに『第76回NHK紅白歌合戦』出演と、文字通り、シンデレラストーリーを地で行く活躍を見せてきた。
そんなKOHARUには、「素晴らしいダンススキルに加えて、天真爛漫な表情と太陽みたいな明るい性格で、とにかく応援したくなる人なので」（愛知県／40代／女性）、「すでに開花してるが、これからも個性がどんどん世に知られていきそう」（埼玉県／30代／女性）といった声が。
一方、NAOKOには「HANAの中でも圧倒的な歌唱力とダンス力に魅了されています。20歳になってさらに表現力に深みが出るのではと期待しています！」（福岡県／30代／女性）、「20歳とは思えない表現力と実力を持っている。今後が楽しみ」（長野県／50代／女性）と今後に期待する声があがっている。
“新20歳”というカテゴリーとなると、どうしても低年齢から活躍する土壌があるアイドルやボーイズグループ、ガールズグループのメンバーがランキングを席巻するなかで、1位の佐々木や10位のプロゴルファー【馬場咲希】など、スポーツ界の新星への期待の声も上がった。20歳を迎えた彼ら、彼女たちがどんな活躍を見せてくれるのか、今後の飛躍に期待が高まる。
■1位は世界を舞台に活躍する“強打者” 進路含め、大きな注目を集める
昨年の同ランキングでは、子役時代から活躍し、注目を集めてきた俳優の【芦田愛菜】【鈴木福】が1位、2位を獲得。今年もアイドルを中心にさまざまな候補がいるなかで、1位を獲得としたのは、高校時代から野球で注目を集めてきた【佐々木麟太郎】だった。
2005年4月18日生まれの佐々木は、幼いころから野球で頭角を現し、父が監督を務める花巻東高校に進学すると、その才能はさらに開花。高校通算140本とも言われる本塁打を放ち、世代屈指の強打者としてドラフトの目玉とも言われていた。だが、佐々木はプロ志望届を提出せずに米・スタンフォード大学への進学を発表。アメリカの大学でさらに進化した佐々木を、昨年行われた「プロ野球新人選手選択会議」（ドラフト会議）で、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが1位指名し、抽選の結果、福岡ソフトバンクが交渉権を獲得した。
進路については、7月に行われるMLB（メジャーリーグベースボール）ドラフトの結果を待ったうえで判断するものと推測されるが、そんな佐々木には「ソフトバンク入団か、それとも卒業後メジャー挑戦か日本中が注目するかと思います」（東京都／20代／男性）、「ドラフト1位に指名されているので、能力やスター性を持ち合わせている証拠。日本球界の一員となるかは分からないが、どちらにしても活躍すると思っている」（沖縄県／40代／男性）と、その進路も含めて大きな注目を集めていることがうかがえるコメントが多数。
また、「世界に羽ばたく20歳。とても努力されていると思います。活躍を期待しています」（埼玉県／50代／女性）と、注目を集めながら努力を続けている姿勢を評価し、世界での活躍を願う声も上がった。
■乃木坂46の“同期”が同率2位 “坂道グループ”からTOP10に4人
2位には乃木坂46の副キャプテン【菅原咲月】と【五百城茉央】が同率でランクイン。2人は、共に5期生として22年に乃木坂46に加入。
菅原は、グループの冠番組『乃木坂工事中』（毎週日曜 深0：15）内で、おみくじを引く企画で連続して「小吉」を引いたことから親しみを込めて「小吉」のあだ名で愛されている一方で、5期生だけでなく、グループ全体からの人望が厚く、副キャプテンとして先輩、後輩からも頼りにされている。そんな菅原には「加入した時からかわいくて注目していたけど、メンバーをまとめる役割を買われ、親しみやすさもある。先輩の秋元真夏ちゃんのような愛されるポジションでどんどん個人仕事も獲得してほしい」（東京都／40代／女性）、「乃木坂46の推しメンで副キャプテンとしての背中時には先輩、後輩としての姿を見せてくれる頼もしい存在。グループとしても彼女としてもさらなる飛躍をする1年にして欲しい」（石川県／20代／男性）と、そのキャプテンシーを評価する声が。また、「歌やビジュアルもステキで、バラエティーも1人でゲスト出演。すごい活躍」（茨城県／50代／女性）と、個人としての活躍を評価する声も上がっている。
また五百城は、独特の穏やかな雰囲気と、高身長で日本人離れしたスタイルの良さでグループ加入直後から人気を獲得。そのプロポーションを生かしてグラビアなどで活躍し、25年1月には“5期生初”となる、ソロでの写真集をリリース。初めて水着やランジェリーカットにも挑戦した。そんな五百城には、「そのスタイルの良さとほんわかした空気感に惹かれる」（岐阜県／30代／男性）、「乃木坂46でもかなり推しなので、これからも活躍してほしい。『らじらーサンデー』でラジオとトークのスキル上がってると思います」（新潟県／40代／男性）といった意見が寄せられたほか、「グループ内での人気も高めで、歌唱力もあり、昨年はドラマの主演をやったり、flumpoolのMVに出演していたりと活躍の幅を広げていた」（茨城県／30代／男性）と、グループ外の仕事での活躍を評する声も上がった。
また、ほかにも6位に櫻坂46の山崎天（※崎＝たつさき）、8位に櫻坂46の小島凪紗が入り、“坂道グループ”からTOP10に4人がランクインした。
■まさに“シンデレラストーリー” 昨年大活躍のHANAから2人ランクイン
7位、9位には、昨年大活躍だった7人組ガールズグループ・HANAからKOHARUとNAOKOがランクイン。25年1月にデビューメンバー7人と、「HANA」というグループ名が発表されて以降、メジャーデビュー、「Drop」「ROSE」などの大ヒット、『第67回 輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞、プロデューサーのちゃんみなとともに『第76回NHK紅白歌合戦』出演と、文字通り、シンデレラストーリーを地で行く活躍を見せてきた。
そんなKOHARUには、「素晴らしいダンススキルに加えて、天真爛漫な表情と太陽みたいな明るい性格で、とにかく応援したくなる人なので」（愛知県／40代／女性）、「すでに開花してるが、これからも個性がどんどん世に知られていきそう」（埼玉県／30代／女性）といった声が。
一方、NAOKOには「HANAの中でも圧倒的な歌唱力とダンス力に魅了されています。20歳になってさらに表現力に深みが出るのではと期待しています！」（福岡県／30代／女性）、「20歳とは思えない表現力と実力を持っている。今後が楽しみ」（長野県／50代／女性）と今後に期待する声があがっている。
“新20歳”というカテゴリーとなると、どうしても低年齢から活躍する土壌があるアイドルやボーイズグループ、ガールズグループのメンバーがランキングを席巻するなかで、1位の佐々木や10位のプロゴルファー【馬場咲希】など、スポーツ界の新星への期待の声も上がった。20歳を迎えた彼ら、彼女たちがどんな活躍を見せてくれるのか、今後の飛躍に期待が高まる。