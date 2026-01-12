ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡ÖÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤òÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë×Íî¤·¤¿Ì¾²È½Ð¿È¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡£¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò»º¤ó¤ÀÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âè14½µ¡ÊÂè70ÏÃ¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î·ëº§¤Î°§»¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¥È¥¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤ï¤á¤»¶¤é¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¾¯¤·¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡×¤È¥¿¥¨¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¡£¡ÖÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¤Ã¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¤¤¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤°Û¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÌÌÇò¤¤ÃË¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤À±³¤òË½¤«¤º¡¢Â©»Ò¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç»°Ç·¾ç¤«¤éÃÑ¤µ¤é¤·¤Î¤Ò¤É¤¤Â©»Ò¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈó¾ï¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿Æ¿´¤òÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¹Â¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥È¥¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤É¤Á¤é¤â¿Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥¨¤â°ì¤Ä²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥¨¤È¥Õ¥ß¤ÎÀã²ò¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¡£²£Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤¬³°¹ñ¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¢¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²£Ê¸»ú¤Ç¡Ø¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥¿¥¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ËÉ×¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥È¥¤ÈËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤ëÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ñ£¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ü·ëº§¤Î°§»¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤Î»°Ç·¾ç¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò»È¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï°ÊÁ°¤Ë»°Ç·¾ç¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¨¼«¿È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸Å¤¤¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤È¤Ã¤¯¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È±«À¶¿å¥¿¥¨¡É¤Ï°ìÅÙ»à¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤ÇÊª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤ÆÂ©»Ò¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¨¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤âÀÎ¤â°ì´Ó¤·¤ÆÂ©»Ò¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë×ÍîÁ°¤Ï»°ÃË¤À¤«¤é²È¤ò·Ñ¤°¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÇØÉé¤ï¤º¤Ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ë×Íî¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬Éã¿ÆÂå¤ï¤ê¤âÌ³¤á¤ÆÂç»ö¤ÊÂ©»Ò¤ò²¿¤È¤«À¸¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»°Ç·¾ç¤Î¤¦¤½¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤¦¤½¤òË½¤«¤º¡¢Â©»Ò¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç»°Ç·¾ç¤«¤éÃÑ¤µ¤é¤·¤Î¤Ò¤É¤¤Â©»Ò¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈó¾ï¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¹Â¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Õ¥ß¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¥¿¥¨¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÊì¿Æ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¤Ë½Ð¤·¤¿¤ÈÌ¼¤À¤È³ä¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥¤Ï°é¤Æ¤Î¿Æ¤È»º¤ß¤Î¿Æ¤Î´Ö¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤É¤Á¤é¤â¿Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥¨¤â°ì¤Ä²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥¨¤È¥Õ¥ß¤ÎÀã²ò¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥È¥¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¿¥¨¤Î»×¤¤¥¿¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¡£²£Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤¬³°¹ñ¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¥È¥¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°Û¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²£Ê¸»ú¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥¨¤ÏÉð²È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÊì¾å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â¾¯¤·°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤Ã¤È¡ÖÊì¾å¡×¤È¸À¤¨¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£Ä¹Ç¯¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥ß¡Ë¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤¿¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ËÉ×¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥È¥¤ÈËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤ëÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ñ£¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
