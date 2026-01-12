◇米男子ゴルフ下部ツアー バハマ・クラシック第1日（2026年1月11日 バハマ オーシャンクラブGC＝7159ヤード、パー72）

米男子下部ツアーの開幕戦が始まり、今季から本格参戦した石川遼（34＝CASIO）が5バーディー、ボギーなしの5アンダー67で回り、ホールアウト時点で首位と5打差の39位につけた。

前半の4番、7番でバーディーを奪い34で折り返すと、11番パー5では2打目をグリーン手前に運び、アプローチを30センチに寄せてバーディー。14番は2打目を1メートル弱につけて、15番パー5では2打目がグリーン左バンカー縁のラフに止まったが、アプローチを30センチに寄せて連続バーディーを奪った。

海沿いのコースで風もある中、パーオンを逃したのは1ホールだけとショットの安定感が光った。最終18番ではフェアウエーバンカーからピン奥10メートルに乗せたが、ファースパットを20センチに寄せるなどパットのフィーリングも良かった。

国内ツアー20勝の石川は昨年の最終予選会で34位に入り今季の米下部ツアー出場権を獲得した。米下部ツアーは今季25試合が開催され、年間ポイントランク20位までに来季の米ツアー出場権が与えられる。