µÆÃÏÑÛ»Ò¡Ö¥¤¥¿¤¤¿·¿Í¡×45ºÐÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡»°Ã«¹¬´î»á¤Î¿·ºî¡Ö¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡×½Ð±é
¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡¡ÉñÂæ¡ä
½÷Í¥µÆÃÏÑÛ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬¡¢»°Ã«¹¬´î»á¤Î¿·ºîÉñÂæ¡Ö¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡×¡Ê30Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦IMM¡¡THEATER¤Ê¤É¡Ë¤ÇÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢40Âå¤Ç±é·à¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£¼«¾Î¡Ö¥¤¥¿¤¤¿·¿Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¿·¶ÃÏ¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÇßÅÄ·Ã»Ò¡Û
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ì¤¿¤é¡×
±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¡×¡Ê06Ç¯¡Ë¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç20Ç¯¡£¼ç¤Ë±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»ä¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
»°Ã«»áµÓËÜ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾®·ª½Ü¡Ê43¡Ë¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¸¥ç¥ó²¦¡×¡Ê23Ç¯¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î»×¤¤¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÂç²Ï¤Ç1Ç¯´Ö¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤â¤¦¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂº·É¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡£¶á¤¯¤Ë»°Ã«¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤í¤¦¤ÈÊª»ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£
Ä©Àï¤Ë¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬¾¡¤Ä¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹â¤¯Èô¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¤ó¤ÀÀè¤ÇÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿´ÇÛÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¸³ÊÙ¶¯¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÄ©¤à´¶¤¸¤Ç¿´¶¯¤¤¡£°Â¿´¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖÃ´Ç¤¤òÂå¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤ÊÊì¿Æ¤ÎÌò¤É¤³¤í¡£¼ã¼ê¶µ»Õ¡Ê¾®·ª¡Ë¡¢Ã´Ç¤¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¡¢¶µÆ¬¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î¿Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¤È¤¤¤¦»°Ã«ºîÉÊ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·ù¤Ê¿Í¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±é¤¸¤ëÂ¦¤â¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¡Ö³ùÁÒÅÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢É×¤ËÆÇ¤òÀ¹¤ë3ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤â¤½¤ì¤À¤±¤Î¤µ¤ß¤·¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï»°Ã«»á¤Î¥¢¥Æ½ñ¤¡£¡Ö»ä¤Î¤É¤³¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ò¥¢¥Æ½ñ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤â¥º¥ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¶µ»Õ¤ÈÁ´Á³¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¡Ö¸«¤ë¿Í¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë4¿Í¤Î¿ÍÊª¤ò¥Ï¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Ï
¼«¿È¤â2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤À¤¬¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¤à¤·¤íÂÐ¶Ë¤À¡£
¡Ö¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤Î»Ò¤¬¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£½÷Í¥¶È¤È¤Î¥ª¥ó¡¢¥ª¥Õ¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËèÆü¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤ÎÆü¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÉ×¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
²ÈÄí¤È»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢40Âå¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¿·¿Í¡×¤È¼«³Ð¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö40¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢¥®¥ç¡¼¥«¥¤ÍÑ¸ì¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¿Í¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£40¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥¿¤¤¿·¿Í¤À¤Í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉñÂæÄ©Àï¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¡¢¤É¤©¡Á¤«Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡£¿·¿Í¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÄìÈ´¤±¤Î¾Ð´é¡£45ºÐ¤Î¿·¿Í¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¢£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤«¤éÌó20Ç¯¤Ö¤êºÆ¤Ó²÷µó
±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¡×¤ÇÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤Î»þ¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡×¡Ê¥È¥é¥ó¡¦¥¢¥ó¡¦¥æ¥ó´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡×¡Ê¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ö47RONIN¡×¡Ê¥«¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥·¥å´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£
º£Ç¯¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇËë³«¤±¡£ºòÇ¯¡¢¼ç±é¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÊÆ±Ç²è¡ÖHa¡ÝChan¡¤Shake¡¡Your¡¡Booty¡ª¡×¡Ê¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥Ü¥¿¡¦¥¦¥é¥Ç¥£¥«´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢22Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×2026¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è»ä¡£¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¤Ï²÷µó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¹ñºÝÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¹ñºÝÇÉÏ©Àþ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤È»×¤¨¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¡£¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ²÷¤À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ø¥Ð¥Ù¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ò¤È¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ë¡£±Ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬»à¤Ç¤¹¤è¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¡Ö¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡×¤Î¤±¤¤¤³¤Ç¤Ï¡¢»°Ã«»á¤«¤é±é½Ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î±ü¿¼¤µ¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¿·Æ£·ó¿Í´ÆÆÄ¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡Ê99Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ27Ç¯¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¤·¡¢À¤´Ö¤µ¤Þ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡Ö¤³¤Ä¤³¤Ä¤ÈÃúÇ«¤Ë¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½éÉñÂæ¤Î»ä¤Ë½Ü¤¯¤ó¤¬¡Ø½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦Ìò¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¡µÆÃÏÑÛ»Ò¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤ê¤ó¤³¡Ë1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£±Ç²è¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡Ê99Ç¯¡Ë¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¡×¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¥É¥é¥Þ½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£
¢¡ÉñÂæ¡Ö¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡×¡¡Êü²Ý¸å¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¡£2¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÌÌÃÌ¤Î¤¿¤á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â©»Ò¤¬Ã´Ç¤¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃ´Ç¤¤òÂå¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Åö¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤â¸½¤ì¤ë¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÃ´Ç¤¤Î2¿Í¤«¤é¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£ºî¡¢±é½Ð»°Ã«¹¬´î¡£½Ð±é¤Ï¡¢»°Ã«ÉñÂæ½é½Ð±é¤Î¾®·ª½Ü¡¢ÉñÂæ½éÄ©Àï¤ÎµÆÃÏÑÛ»Ò¡¢Ê¿´ä»æ¡¢ÁêÅç°ìÇ·¡£30Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Æâ¡¦IMM¡¡THEATER¤ÇÅìµþ¸ø±é¸å¡¢¿·³ã¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤Ç¸ø±é¡£