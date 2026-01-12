¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦Juju¤Î20ºÐ¤Î·è°Õ¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÇÁö¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¡×
Juju ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¸åÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡¡2024Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÁª¼ê¸¢¡ÊSF¡Ë¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Juju¤³¤È¡¢ÌîÅÄ¼ù½á¡£2025Ç¯¤ÏSF¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¤«¤é»²²Ã¡£
¡ÖÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëJuju¡££²·î¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤Ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é»²Àï£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Î·è°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÂ®¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡Û
£²·î£²Æü¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎJuju¡¡ photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼2024Ç¯¤ËSF»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç»²Àï¤·¤Æ£²¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ½Áª¤ÎQ2¿Ê½Ð¤È¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡×¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆSF¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤Ï¡©
Juju¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Îº¹¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ëÆñ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥Þ¥·¥ó¤Î¤É¤³¤«¾¯¤·¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤º¤Ã¤È¹ñÆâ¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼JujuÁª¼ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ÎÎý½¬Áö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SF°Ê³°¤Î¹ñÆâ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éSF¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ë¾å¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆSF¤ÈÆ±Åù¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ï¡¢SF¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÈ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³«ºÅ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¡¢Â®¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼SF¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï550ÇÏÎÏ°Ê¾å¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JujuÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÎý½¬Áö¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ë¥Î¡¼¡ÊFR¡Ë3.5¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÇÏÎÏ¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏFR¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢FR¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¸Å¤¤F3¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¹Ô»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¡££±Æü¤Ë30Ê¬´Ö¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬£³²ó¤È¤«¡£¤·¤«¤âÂ¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¯¥ê¥¢¥é¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÏÈæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±Æü²¿»þ´Ö¤âÁö¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤Ç£²¡Á£³Æü¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¸þ¤³¤¦¤ÇÁö¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¾Íè¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÎý½¬Áö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÌ®¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñÆâ¥ì¡¼¥¹¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¡Û
photo by Murakami Shogo
¡¼¡¼ºòÇ¯10·îËö¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¡ÊFE¡Ë¤Î½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¥Æ¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤«¤é½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â³¤³°¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇSF¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼JujuÁª¼ê¤Ï¡ÖFE¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¡º£²ó¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÎ©ÇÉ¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç£²Æü´Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀßÈ÷¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥Æ¥¹¥È¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇFE¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤âÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â»ä¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥Æ¥¹¥È¤â²¿²ó¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÇÁö¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ô¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥¤¥ä¤À¤±¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢F1¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤âÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë"¥ß¥ËF1"¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÂÎÀ©¤Î¤Ê¤«¤ÇÁö¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éFE¤äF1¤Ê¤É³¤³°¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â¤¢¤È¿ôÇ¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½2026Ç¯¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¾ì¤¹¤ë°Ê¾å¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªQ2¿Ê½Ð¤È¡¢·è¾¡¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Û
photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼JujuÁª¼ê¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼°Åµ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÈþºî»Ô¡Ê²¬»³¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºÅ¤·¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿¶Âµ¤Ï¤â¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë20ºÐ¤Î·è°Õ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡SF¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÂç³Ø¡ÊÆüËÜÂç³Ø¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¡Ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È½ÐÀÊ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥ì¡¼¥¹¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¼ò¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤°û¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤Ê¡£Éã¤Ï²¼¸Í¤Ê¤Î¤Ç°äÅÁÅª¤Ë¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼òÊÊ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤«ÀèÇÚ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¥«¡¼¥È»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ë¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«......¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤Ï½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡¼20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¶á¤¤¾Íè¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎ¾¿Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ë»ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯2026Ç¯¤ÏSF¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬20ºÐ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
photo by Tanaka Wataru
½ª¤ï¤ê
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Juju¡¡ÌîÅÄ¼ù½á ¤Î¤À¡¦¤¸¤å¤¸¤å¡¿2006Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©°é¤Á¡£¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌîÅÄ±Ñ¼ù¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³ºÐ¤Ç¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¡¢£´ºÐ¤Ç¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹ºÐ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò½é¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡£2020Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÅÏ²¤¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯F4¡¢½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¥ì¡¼¥¹W¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ï¥æ¡¼¥í¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½÷À½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£Æ±Ç¯¡¢¥¸¥Î¥Ã¥¯¥¹F2000¡Êµì¥¤¥¿¥ê¥¢F3¡Ë¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¡£2024Ç¯¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¤«¤é¤ÏÉã¡¦±Ñ¼ù»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëTriple Tree Racing¤«¤é»²Àï¡£ÆüËÜÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉôºß³ØÃæ¡£