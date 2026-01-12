¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡©¡¡¼±¼Ô£µ¿Í¤¬¿·Ç¯Áá¡¹¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿
2026Ç¯£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡¡photo by Kyodo News
¡¡2025Ç¯¤Î£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¤Ï¡¢£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡££Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬£²Ãå¡££Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤·¤í¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤í¡¢£²ºÐ»þ¤«¤é½Å¾Þ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¡£Áá¤¯¤«¤éÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ËÝ¡Ê¤Ò¤ë¤¬¤¨¡Ë¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î£³ºÐÀ¤Âå¤Ï¤¤¤Þ¤À¼çÌò¸õÊä¤¬Äê¤Þ¤é¤º"Âçº®Àï"¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¡¢´üÂÔÇÏ¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¥ì¡¼¥¹¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ºòÇ¯11·î°Ê¹ß¤Î¡Ö½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë1800£í°Ê¾å¤Î½Å¾Þ¡¢£Ç¶Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢£Ç·µþÅÔ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î29Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î27Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·ô·÷³°¤ËÄÀ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤ä¤äÌµËÅ¤Ê°ÍÍê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢ÀìÌç»æ¤Îµ¼Ô¤Ê¤É£µ¿Í¤Î¼±¼Ô¤Ë¡¢º£½Õ¤Î»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡Ë¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µ·î31Æü¡Ë¤ò¾¡¤ÄÇÏ¤òÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÂÀÅÄ¾°¼ùµ¼Ô¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¢¡»©·î¾Þ¡á¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë
¢¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡á¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡£12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¡£½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¤òÄÌ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬£±¡¢£²Ãå¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç³°¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤Æ"Éé¤±¤Æ¶¯¤·"¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢£³Àï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ø±Ä¤Ï£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³·î£¸Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤«¤é»©·î¾Þ¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¿Ë¤òÁá¡¹¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÊì·Ï¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢ÁÄÊì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥à¤Ï¼Ç2400£í¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î£Ç¶¥Þ¥ë¥ì¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤â»©·î¾Þ¤È£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤¹¤ëÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤âµ÷Î¥Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1600£í¡Á2000£í¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áà½ÄÀ¤¬¹â¤¯¡¢·çÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë½ÐµÓ¤ÎÆß¤µ¤¬·üÇ°ºàÎÁ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢2000£íÀï¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¤¬µó¤²¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ä¹½ê¤Ï¡¢Ãæ»³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤³¤½À¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡££·ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤Ç¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°õ¤Ë¤·¤¿»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°È¾å¤Î¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤âÀïÁ°¤Ï¡Ö½éÀï¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÇÏ¾ì¡Ê½ÅÇÏ¾ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÆâ¤«¤é³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¥í¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âî±Û¤·¤¿½ÖÈ¯ÎÏ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢£±Àï¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤â¡¢¹µ¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤âÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Éã¤ÏµÆ²Ö¾ÞÇÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡£¾¾»³µ³¼ê¤â¡ÖÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¡¢2400£í¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ÷Î¥±äÄ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤éÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤Ê¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤â¤¿¤Ã¤×¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·²Íº³äµò¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸«¤Þ¤¹¡£ÇÏ¾ì¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ë
¢¡»©·î¾Þ¡á¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë
¢¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡á¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤Ç£Ç·¿·³ã£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î24Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡£Á°Áö¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤³¤½£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤ÎÈë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï°ìµéÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºò½Õ¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê£¶·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£·ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Â³¤¯¿·³ã£²ºÐ£Ó¤ÎÁö¤ê¤â°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡££¸ÏÈ£¹ÈÖÈ¯Áö¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È£²ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¸åÂ³¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢£´ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿¤Ó¤·¤í¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã£²ºÐ£Ó¤ÇÀï¤Ã¤¿¹ü¤Ã¤Ý¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²Ãå¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¤¬£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤È¹¥Áö¡££³Ãå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤Ï£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î1Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢£´Ãå¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¢£¶Ãå¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¤â£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿·³ã£²ºÐ£Ó¤«¤éÌó£´¥«·î¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤ÇÎ×¤ó¤ÀÄ«ÆüÇÕFS¤Ç¤Ï¡¢ÇÏÂÎ½Å¤¬¥×¥é¥¹12kg¡£¤â¤Á¤í¤óÀ®Ä¹Ê¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢500kg¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿ÇÏ¤æ¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»Å¾å¤²¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬½Ð¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£µÃå¤È·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«ÆüÇÕFS¤Ç¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¼êÄÍµ®µ×Ä´¶µ»Õ¤â¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¡£ÂÎ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤«Ãæ¿È¤¬"µÙ¤ßÌÀ¤±"¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼¡Àï¤Ï£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê£²·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ÷Î¥¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£¡Êº£ÅÙ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼êÄÍÄ´¶µ»Õ¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¤Ï¸½Ìò»þ¤Ë±Ñ2000¥®¥Ë¡¼¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¼Ç¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊìÉã¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢ÇìÉã¤Ë¤Ï£Ç¶¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¥ë¡¼¥·¥å¤¬¤¤¤Æ¡¢Êì·Ï¤Î·ìÅý¤«¤éµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤â¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤âÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ï¹ç¤¦¤È¸«¤Æ¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤ò»©·î¾Þ¸õÊä¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¸õÊäÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç£±¾¡ÇÏ¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÇÏ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎÁ´Äï¤È¤¤¤¦ÎÉ·ìÇÏ¡£À®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºò½Õ¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê£¶·î21Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï£¹Ãå¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤Ç¸«¤»¾ì¤µ¤¨ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²ÀïÌÜ¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê10·î12Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃÄ¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ·²¤ÎÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÌ£¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤é´ÉÍý¤¹¤ë±üÂ¼ÉðÄ´¶µ»Õ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤½¤Î±üÂ¼»Õ¤¬¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¥ÇÏ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¤È¤Ï......¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£Ç¯ÌÀ¤±½éÀï¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê£±·î£µÆü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï£³Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê£±Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢±üÂ¼»Õ¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤Ë°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á°Áö¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇµÕ¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ËÎÉ²½ÅÙ¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·ìÅýÌÌ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢£²À¤ÂåÂ³¤±¤Æ¤Î"·»Äï¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ"¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
