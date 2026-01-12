¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Î¥«¥®¡Ö¥Û¥Ã¥È¤ÊÇ§ÃÎ¡×¡£°½Û´Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¡ª
¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾É¡¢¶¯Ç÷¾É¡¢¿À·ÐÀ²á¿©¾É¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ËÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌôÊªÎÅË¡°Ê¾å¤ÎÍ¸úÀ¤ò¤â¤Ä¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÎ×¾²¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀº¿ÀÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¹Í¤¨(Ç§ÃÎ)¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡ØÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡ ´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¡¢À°Íý¤¹¤ë
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ä¾É¾õ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¡¢¹ÔÆ°¤ò½ù¡¹¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¼£ÎÅ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤È´¶¾ð¤Ïº®Æ±¤·¤ä¤¹¤¤
¤Ç¤¤´¤È¡¦¹Í¤¨¡¦´¶¾ð¡¦¹ÔÆ°¤òÊ¬¤±¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¤¿¤¤¤»¤Ä¤Êºî¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª¤È¤é¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤È´¶¾ð¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¹Í¤¨
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£´¶¾ð¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë
¢£´¶¾ð
´î¤Ó¡¢Èá¤·¤ß¡¢ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤È¡£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤é¤ï¤»¤ë
¢£¹ÔÆ°
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¹ÔÆ°¡£¹ÔÆ°¤ÏÈæ³ÓÅª¤È¤é¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡
Îã¤¨¤Ð¡¢¶¯Ç÷¾É¤Î¿Í¤Î¡Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼£ÎÅ¼Ô¡§¡Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
´µ¼Ô¤µ¤ó¡§¡Ö¤Ï¤¤¡£¥¬¥¹¤Î²Ð¸µ¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°²È¤ËÌá¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¼£ÎÅ¼Ô¡§¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
´µ¼Ô¤µ¤ó¡§¡Ö¥¬¥¹¤Î²Ð¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¤Ï´¶¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Åú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¬¥¹¤Î²Ð¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤È´¶¾ð¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥È¤ÊÇ§ÃÎ¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯
¼£ÎÅ¼Ô¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¡¢´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤¬¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¯¤¤´¶¾ð¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤â¤Î¤ò¡Ö¥Û¥Ã¥È¤ÊÇ§ÃÎ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼£ÎÅ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¤ÊÇ§ÃÎ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
Àè½Ò¤ÎÎã¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯¤¤ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤È¡¢¡Ö¥¬¥¹¤Î²Ð¤Ï´í¸±¡×¡Ö²Ð»ö¤òËÉ¤¬¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¥È¤ÊÇ§ÃÎ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°½Û´Ä¤òÈ¯¸«
´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Ä¤é¤¤ÌäÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¤´¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¹Í¤¨¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤ò¡¢¤¯¤ï¤·¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤Î¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤é¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÏÀ¤´ÖÏÃ¤¬¤¸¤ç¤¦¤º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤ò¤µ¤±¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÏÃ¤¬²¼¼ê¤À¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤É¤¦¤»¹¥¤«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À
¡¦¼«Ê¬¤Ï¸ý²¼¼ê¤À
¼£ÎÅ¼Ô¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Ç¤¤´¤È¤Ç¡Ö¶öÁ³¡¢¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤ÎÇ§ÃÎ¡¦´¶¾ð¡¦¹ÔÆ°¤ò¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤âÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¡¢À¸°éÎò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¡¦´¶¾ð¡¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î3¤Ä¤¬±Æ¶Á¤·¤¢¤Ã¤Æ°½Û´Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¤Ë¤«¤¿¤è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ°Â¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤Î¤«¤¿¤è¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤é¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§ÃÎ¤Ë¤«¤¿¤è¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¿¤è¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Àè½Ò¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸ý²¼¼ê¤Ç¥À¥á¤À¤«¤é·ù¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥Þ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤éÂÐºö¤ò
Ç§ÃÎ¡¦´¶¾ð¡¦¹ÔÆ°¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¥¹¥¡¼¥Þ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ý²¼¼ê¤À¤È·ù¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤Î¤«¤¿¤è¤ê¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤È¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐºö¤â¼«¤º¤È¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý²¼¼ê¤Ç¤â·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¡¢»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¼£ÎÅ¼Ô¤Ç¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢½ù¡¹¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°½Û´Ä¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐºö¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅË¡¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅË¡¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤òÂÐÏÃ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡£¿Ê¤áÊý¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¡ª