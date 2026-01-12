ºå¿ÀÂàÃÄ¤«¤é6Ç¯¡Ä34ºÐ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿·Å·ÃÏ¡¡NPB¤ÇÌµÁÐ¢ª3Ç¯Ï¢Â³50ÅÐÈÄ¡¢ÊÆÊóÆ»
¸µºå¿À¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥ì¥Ã¥º¤È·ÀÌó
¡¡¤«¤Ä¤Æºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÅê¼ê¤¬¥ì¥Ã¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï2017Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯12·î¤Ëºå¿À¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ÓÍèÆü¡£1Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¤Ë58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.38¡¢2¾¡3ÇÔ¡¢40¥Û¡¼¥ë¥É¤È°µÅÝ¡£Íâ¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÄ¾¶á3Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï65»î¹ç¤Ç3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¡¢1¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂàÃÄ¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤âºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¸¡ºº¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë