¤Ê¤¼¡¢¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¹ñÆ»¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¤½¤·¤Æ¸©Æ»¤Ø
ÅìËÌÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Éü¶½Æ»Ï©¡¢Éü¶½»Ù±çÆ»Ï©¤Ç¼¡¡¹¤È¹âÂÑµ×¾²ÈÇ¤Î»Ü¹©¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼ê°ú¤¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢º£¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ä¤Î¿¦¾ì¤Î¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Éü¶½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢NEXCOÅìÆüËÜÅìËÌ»Ù¼Ò¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÊ¡Åç¸©Æâ¤Ç4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤¬·×²è¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Åö»þ»°Î¦ÃÏÊý¤Ç¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¹âÂÑµ×¾²ÈÇ¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÉÍÄÌ¤ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë¤Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬Ê£¿ôÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î°Ê¹ß¡¢¥Ù¡¼¥¹ÅÅ¸»¤òÏÅ¤¦¤¿¤áÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¸¶Ä®²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é»º½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¤ò¡ÈÃÏ»ºÃÏ¾ÃºàÎÁ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¾²ÈÇ¤ò¹âÂÑµ×²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÏ»ºÃÏ¾ÃºàÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸¥³¥ó¤ÎÀ½Â¤¤Ï´ðËÜÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸¥³¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºàÎÁ¤â´ðËÜ¡¢¹üºà¤Ê¤É¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºàÎÁ¤ÎÈÂÆþ¤ËÈ¼¤¦Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢°Â²Á¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Î¹âÂÑµ×²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤â¤·¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¤òÀ¸¥³¥ó¤ËÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î»º¶ÈÉû»ºÊª¤òÍ¸úÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Î¹âÂÑµ×²½¤â²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2020Ç¯6·î¤ËÉÍÄÌ¤ê¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»ÉÕ²Ã¼ÖÀþ²½¡Ê4¼ÖÀþ²½¡Ë¹©»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÆüÀî¶¶¡ÊÊ¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶Ä®²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê»º¤Î¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ½é¤Î¾ì½êÂÇ¤ÁPC¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¾²ÈÇ¤ò»Ü¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆ°¤¤¬Ê¡Åç¸©Ä£È¯Ãí¤Î¹©»ö¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢2021Ç¯10·î31ÆüÊ¡Åç¸©Ä£½é¤Î¹âÂÑµ×¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¾²ÈÇ¤ò°ì¥ÎËó¶¶¡ÊÊ¡Åç¸©´îÂ¿Êý»Ô¡Ë¤Ç»Ü¹©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç¤ÏÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¹½Â¤Êª¤òÂ¤¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¡¢º£¸å¤âÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î»º¶ÈÉû»ºÊª¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Î¹âÂÑµ×²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾²ÈÇ¤«¤éÊÞÁõ¤Ø
¸½ºß¡¢Æ±¤¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÞÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹âÂÑµ×²½¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìËÌÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ç»Ü¹©¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¸©Ç½Âå»ÔÆâ¤ÎÆó¥Ä°æº£ÀôÆ»Ï©¤ÇÏ¢Â³Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÞÁõ¤Î¹âÂÑµ×²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åà·ëËÉ»ßºÞ»¶ÉÛ²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾²ÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÞÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅà³²¡¢±ö³²¡¢¥¢¥ë¥«¥ê¥·¥ê¥«È¿±þ¤ÈÈèÏ«¤Ë¤è¤ëÊ£¹çÎô²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥å¤ÈËÄÄ¥ºà¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢åÌÌ©¤Ç¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò·ÁÀ®¤·¡¢³Æ¼ïÎô²½¤ËÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì»Ü¹©¤Ï2023Ç¯8·î¤ÎÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¡¢¸½¾ìºî¶È¤â±ß³ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÞÁõ¤Î»Ü¹©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹âÂÑµ×¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ´ÉÍý¼Ô¤ÏÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¡¢º£¸åÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Êª¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
