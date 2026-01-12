¶ÛµÞ¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö´í¸±¤Ê¤á¤Þ¤¤¡×¤È¤Ï? Í×Ãí°Õ¤Ï¡ÈÄ¹°ú¤¯¡É¾ì¹ç¡½¡½¤á¤Þ¤¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡
¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¡ÖµÞ¤Ë»ë³¦¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤á¤Þ¤¤¡É¤ä¡ÈÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡É¤Ï¡¢Èè¤ì¤äÉÏ·ì¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤äÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤á¤Þ¤¤¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤ä¸å°ä¾É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¡£Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê°å¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¾É¾õ¤È¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÈÎÉÀ¡É¤À¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï°ì²áÀ¤ÇÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¤á¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ª¤äÂÎÄ´¤ÎÍð¤ì¤¬¸¶°ø
¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¹¹Ç¯´ü¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ë¤è¤ë·ì¹ÔÉÔÎÉ¡¢Ã¦¿å¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢ÉÏ·ì¡¢Äã·ìÅü¡¢¹â·ì°µ¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¼ª¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Æâ¼ª¤¬¸¶°ø¤Î¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É(BPPV)¡×¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ç²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ï°ì»þÅª¤Ç¤â¡¢·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ
Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢µÞ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬°ì»þÅª¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤«¤éºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ûÇ¾Â´Ãæ¤¬¸¶°ø¤Î¡È´í¸±¤Ê¤á¤Þ¤¤¡É¤È¤Ï
¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬Ç¾Â´Ãæ¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¾´´¤ä¾®Ç¾¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡ûÇ¾´´¡¦¾®Ç¾¤Î¾ã³²¤Çµ¯¤³¤ë¤á¤Þ¤¤¤ÎÆÃÄ§
Ç¾Â´Ãæ¤Ë¤Ï¡¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¤È¡¢·ì´É¤¬ÇË¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¡ÖÇ¾½Ð·ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÊ¿¹Õ´¶³Ð¤ò»Ê¤ë¿À·Ð¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¾´´¤ä¾®Ç¾¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼êÂ¤ä´é¤Î¤·¤Ó¤ì¡¦Ëãáã¡×¡Ö¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¤(¹½²»¾ã³²)¡×¡Ö¤â¤Î¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë(Ê£»ë)¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¼ª¤¬¸¶°ø¤Î¤á¤Þ¤¤¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¼ª¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë¤á¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢¼ªÌÄ¤ê¤äÆñÄ°¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ç¾¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ª¤Î¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ª¤¬¸¶°ø¤Î¤á¤Þ¤¤¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»»þ´Ö¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¾¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÆüÂ³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û°ì»þÅª¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤ÄÇ¹üÇ¾ÄìÆ°Ì®½Û´ÄÉÔÁ´
¾®Ç¾¤äÇ¾´´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ°Ì®¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡ÖÄÇ¹üÇ¾ÄìÆ°Ì®½Û´ÄÉÔÁ´¡×¤Ç¤â¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢´é¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢Ì£³Ð¾ã³²¡¢Óë²¼¾ã³²¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤Ï1Æü°ÊÆâ¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û¤³¤ó¤Ê¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤ò
¤á¤Þ¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î½é´ü¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ã¤·¤¤Æ¬ÄË
¡¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡¢¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¤
¡¦»ëÌî¤¬·ç¤±¤ë¡¢¤â¤Î¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦¤á¤Þ¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ºµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÁá´üÈ¯¸«¤Çµß¤¨¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ë
Ç¾Â´Ãæ¤Ç¤Ï¡¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤êÇË¤ì¤¿¤ê¤·¤¿Àè¤ÎÇ¾ºÙË¦¤Ë·ì±Õ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËºÙË¦¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤Ï¡¢È¯¾É¤«¤é4.5»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ìÀòÍÏ²òÎÅË¡(t-PAÎÅË¡)¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤òÁá¤¯»Ï¤á¤ë¤Û¤É¸å°ä¾É¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¼£ÎÅ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¤¿¤«¤¬¤á¤Þ¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ
¤á¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ì²áÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤ËÇ¾Â´Ãæ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÒÂ¦¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºµßµÞÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µßµÞ¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤á¤Þ¤¤¤¬Â³¤¯¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÁêÃÌ¤ò¡£¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÇ¾Â´Ãæ¤È¤á¤Þ¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ë¤è¤ë¤á¤Þ¤¤¤ÏÀ¾õ¤«¤é´ÕÊÌ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¤¹¤ë´¶¤¸¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡×¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢¿ôÉÃ¡Á¿ô½½ÉÃ¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¾Â´Ãæ¤äÆâ¼ª¼À´µ¤Ë¤è¤ë¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢·Ê¿§¤¬²ó¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤¬·¹¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅ¾À¡¦ÉâÆ°À¤á¤Þ¤¤¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¤á¤Þ¤¤¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤¬´ÕÊÌ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾Â´Ãæ¤ËÈ¼¤¦¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢¾®Ç¾¡¦Ç¾´´¾ã³²¤Ë¤è¤ê1Æü°Ê¾å»ýÂ³¤¹¤ë¶¯¤¤¤Õ¤é¤Ä¤¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Êâ¹Ô¾ã³²¤äÊ£»ë¡¢¹½²»¾ã³²¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¿ôÊ¬°ÊÆâ¤Ë¼£¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÉÀ¤á¤Þ¤¤¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÅÇ¤µ¤¤Î¤¿¤á½½Ê¬¤Ê¿Ç»¡¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾É¾õ¤Î¤ß¤ÇÇ¾Â´Ãæ¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢MRI¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¤á¤Þ¤¤¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ê¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û¶â°æ ²íÍµ(¤«¤Ê¤¤ ¤Þ¤µ¤Ò¤í)ÀèÀ¸
°ìµÜÀ¾ÉÂ±¡ Ç¾¿À·ÐÆâ²ÊÉûÉôÄ¹¡¿Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
»ñ³Ê:ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ ¿À·ÐÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñ Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å
