¡¡¹Åç¤Ê¤É3µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬µªÆ£¿¿¶×»á¤À¡£¸½ºß¤ÏÄà¤ê´È¡Ö¥Þ¥³¥È¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê¹Åç»ÔÀ¾¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌîµå¿Í¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¡¢·Ð¸³¡¢¿ÍÌ®¤Ê¤É¤Î¡Èºâ»º¡É¤À¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡ÈÌîµå´Ä¶¡É¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤¬¶á½ê¤Ç2ºÐ¾å¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¡Ê¸µÀ¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢µð¿Í¡¢²£ÉÍ¡Ë¤«¤é¤ÏÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤ÏÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²È¤ËÉáÄÌ¤Ë¥°¥é¥Ö¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÆÉã¤¬¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÈÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£ÀÎ¤Î·Á¤Î¥°¥é¥Ö¡¢º£¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¤Ï¤á¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Åê¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¡¦½»¡Ê¤¿¤À¤·¡Ë¤µ¤ó¤ÏÃæµþÂç»þÂå¤ËÎ©¶µÂç¡¦Ä¹ÅèÌÐÍºÆâÌî¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¿ÆÉã¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤«±³¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°¿¶¤ò¤È¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡1965Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤ÎµªÆ£»á¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌîµå¾¯Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤È¤â¤ËÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÂÞ¡Êµþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÀèÇÚ¡¦¹©Æ£»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ»Ï©¤ò¶´¤ó¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤¬¹©Æ£¤µ¤ó¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï²È¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Æ±¤¸Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¹âºä¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡Ö¶á¤¯¤Ë¼ò²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿¼ò¤ÎÉÓ¤È¤«¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¾£ÉÓ¤È¤«¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤È¤«¤¬¤Í¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëº½¤òÆþ¤ì¤Æ¼ê¼ó¤òÃÃ¤¨¤ë¥ä¥Ä¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤¿³Ð¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÁö¤í¤¦¤¼¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÆþ¤ì¤ë¾®³Ø¹»¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¤âÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¡£¹©Æ£ÀèÇÚ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤Îµ¤»ý¤Á¤âµ»ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éµªÆ£»á¤Ï¡¢¸µÃæÆü¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¡¦¥ä¥¯¥ë¥È±¦ÏÓ¤Î²ÏÂ¼ÊÝÉ§»á¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÊ¿¿ËHBC¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊ¿Æü¤Ï¡Ë¾®³Ø¹»¤ÎÌîµåÉô¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÆüÍËÆü¤¯¤é¤¤Í·¤Ó¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍè¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÆþ¤Ã¤¿½ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ø1ÈÖ¤ò¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£
ÃæÆü¤ÎÆ£ÇÈ¤ÈÅÄÈø¤ËÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥×¥í¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¹û¤ì¹þ¤Þ¤»¤ë¤Û¤É¡¢Åê¤²¤Æ¤è¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤è¤·¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÊÅêÂÇ¤Î¡ËÎ¾ÊýÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤½¤Îº¢¤ËÃæÆü¡¦Æ£ÇÈ¹ÔÍº³°Ìî¼ê¤ÈÅÄÈø°Â»Ö³°Ìî¼ê¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö2¿Í¤¬HBC¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥ï¡¼¡¢Æ£ÇÈ¤ÈÅÄÈø¤À¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÄÈø¤ÈÆ£ÇÈ¡¢¤³¤Î»Ò¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥×¥í2¿Í¤ÎÁ°¤ÇÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â»ØÆ³¤»¤º¤Ë¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÄÈø¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¾Íè¡¢ÀäÂÐ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤âÈóËÞ¤ÊÌÌ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤¿¤é126¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î¿Í¤¬ÎÙ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤è¤ê¼«Ê¬¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£
¡¡ÃæÆüËÜµòÃÏ¡¦¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤â¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ËÅê¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÀ¨¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÅê¤²¤Æ¤â¥×¥í¤«¤éÆÀ¤¿Æó½Å´ÝÉ¾²Á¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢Â¿¾¯¤ª¤Ù¤ó¤Á¤ã¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤·¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢1978Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©µ×ÊýÃæ³Ø¹»¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¡£2Ç¯ÀèÇÚ¤Î¹©Æ£»á¤ÈºÆ¤Ó¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µªÆ£»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿È¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë