2025Ç¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ìò¼Ô¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤À¤í¤¦¡£µÈÂô¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¼ç±é¡£²£ÉÍ¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤ò±é¤¸¡¢NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Î¼çÌò¤âÌ³¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10¡Á12·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¿ûÅÄ¾Úö¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£ÃÝÆâ¤Ï¼ç±éºî¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ûÅÄ¤Ï¼ç±éºî¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬´üÂÔ¤Û¤É¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ë¥Á¥¢¥µ¤Ï¶áÇ¯¡¢¼ã¼êÃËÀÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎ¶Ìç¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢º´Æ£·ò¤ä¾¾ºäÅíÍû¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç½÷À¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤äÀ¶¿åÉÙÈþ²Ã¡¢º£¿¹çýÌí¤ÎÎã¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯ÉÔ¶ø¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÃËÀ¿Ø¤Û¤É¼¡¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤Ê¤¼¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¸åÊÔ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ØµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤ÎÈôÌö¤Î¤«¤²¤Ç¡¢¸½Ìò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¹ßÈÄ¡Ä°ìÎ®¤¬½Ð¤Þ¤¯¤ê¤ÎÃËÀ¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ½÷Í¥¡×¤¿¤Á¤¬ÂçÀ®¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Æ±À¥¦¥±¤Î°¤¤¡Ö¹È°ìÅÀ¥Ò¥í¥¤¥ó¡×
°ìÊý¡¢½÷À¿Ø¤Ç¤ÏµÕÉ÷¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢1998Ç¯¤Ë½Ð¤¿¡Ø¹È°ìÅÀÏÀ¡¡¥¢¥Ë¥á¡¦ÆÃ»£¡¦ÅÁµ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü¡Ù¡ÊºØÆ£ÈþÆà»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÏÀµÒ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥ó¥Ó¡¼¡Ê½÷²¦Ëª¡Ë¾É¸õ·²¡×¤Ê¤ëÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹È°ìÅÀÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö½÷À¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀÌò³ä¤â´î¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ì¤±¤¬¤±¡×¤ò¤·¤¿¡ÖÃË¼Ò²ñ¤Ç¡ØÎã³°Åª¤Ë¡ÙÀ®¸ù¤·¤¿Ì¾ÍÀÃËÀÅª¤Ê½÷À¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¤«¤²¤í¤¦¤ª¶ä¡ÊÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ëÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¤³¤¤ª¤í¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¤Î¿¹Àã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîµåÉô¤Î½÷»Ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¡Ö¿§Îø¥Ü¥±¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿¹Àã¤ÏÂâ°÷¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤à¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤¬¡¢Ï¢Â³¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï²¾»à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥ä¥Þ¥È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏµå¤Î´íµ¡¤òµß¤¦Í¦´º¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤²¤í¤¦¤ª¶ä¤ÎÀïÆ®¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤³¤È¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¸½ºß¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¸ÀÆ°¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤½÷À¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¹È°ìÅÀÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ±À¥¦¥±¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊì¿ÆÁØ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥¤Î¤½¤Î¸å¤ò±þ±ç¤¹¤ë·¹¸þ¤â¡¢¼å¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡ÖÎòÂåÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥óÈþ¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢1°Ì¤Ï¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê11¡Á12Ç¯¡Ë¤Î¾®ÃÓÍ£¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µ¡¦²¦½÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²ÄÎù¡×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¥¥å¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤¿¤À¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡¢ÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ï12Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ò»¶¤·¤ÆµÙ»ß¡£15Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µï¼ò²°¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÂâÃç´Ö¤À¤Ã¤¿»³ÅÄÍµµ®¤È¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¿È¼Ô¤Ø¤Îº¬¶¯¤¤ÊÐ¸«
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï45°Ì¤Ë¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê95¡Á96Ç¯¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸µÁÄÃË¥¦¥±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¾®ÃÓÍ£¤È»÷¤¿·ÏÎó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Û¤¦¤À¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¥ã¥é¤¬ÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¡£ÃË¥¦¥±¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç³è¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤½¤Î¸å¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤Þ¤¢¡¢¤³¤ÎÏÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÅ¬À¤Ï¤È¤¤ËÂÛÈ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¶¡¸þ¤±ÆÃ»£¥â¥Î¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤æ¤¨¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢²£ÉÍÎ®À±¤â¡Ø¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¤¢¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ò¶¡¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¼Çµï¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÀïÂâ¼Çµï¤¬È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¥Ï¥á¤Ë¡£¡Ø¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¾Ç¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î±é½Ð²È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¡ÊÀïÂâ¼Çµï¤ò¡ËÈ´¤¯ºî¶È¡×¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÄ¾¤»¤ë¤³¤È¤ÈÄ¾¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃË¥¦¥±¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÅ·À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍÆ°×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ï¡ÖÀïÂâ¼Çµï¡×¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ½÷Í¥¡×¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×·ÐÍ³¤ÇÂçÀ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÎã³°Åª¤Ê½÷Í¥¤¬Ê¡¸¶ÍÚ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà½÷¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¥¥é¥¥é¡ù¥×¥ê¥¥å¥¢¥¢¥é¥â¡¼¥É¡Ù¡Ê17¡Á18Ç¯¡Ë¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤!¥Þ¥¤!¤Þ¤¤¤ó!¡Ù¡ÊNHKE¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÃË¥¦¥±¤¬¤É¤¦¤È¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Î¤Á¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ë¤â»÷¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤«¤éÂç¿Í¤ÎÌò¼Ô¤Ø¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ç¯º¢¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò½÷»Ò¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ç¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ê¡¢24ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ë¼ç±é¡£25Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¤«¤éÄ«¥É¥é¤äÂç²Ï¤Ø¤È¤¤¤¦¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬¤è¤¯¤¿¤É¤ë½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤â¤·Ê¡¸¶¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃ»£ÏÈ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿Ì¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×½÷Í¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤¬¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éºÇ½é¤«¤éÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤À¤È¹Í¤¨¤ë»öÌ³½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ÂºÝ¡¢À¶¿åÉÙÈþ²Ã¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤ä¹âÍüÎ×¤â¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯À¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ìÇ§¤á¤é¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ì¾¾Î¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï°ú¤Î©¤ÆÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¾ï¼±¤â¶õµ¤´¶¤â±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤¬ÆÍÇË¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×½÷Í¥¤«¤é¤ÎÂçÀ®¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤òºî¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¾ï¼±¤ä¶õµ¤´¶¤òÀ¸¤à¤Ï¤º¤À¡£
24Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥Ä¥³¥¤¡Ù¤ÇÅÏÉô½¨¤È¹âÅÄÎ¤Êæ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿¤Ð¤»¤¿¡£¼çÌò¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÆ¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤â¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¤Î³èÈ¯¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×½÷Í¥¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
