¿Íµ¤ÄãÌÂ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢Éü³è¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖYouTube¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼å¤¯¤Æ¤â¡É¥¨¥ó¥¿¥á¡É¼¡Âè¤Ç¾¡Éé¤Ë
Á°²ó¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¥´¥ë¥Õ¡×¡ÊSho-Time£Çolf¡Ë¤ÎÆ°²è¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£479¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó²¦ÂÐËÙ¿¿¼î¡õ¤µ¤ó¤´»ÐËå¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþ½÷ÂÐÌî½Ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡ØÆüËÜ°ì¤Î¥´¥ë¥ÕÈþ½÷»ÐËå¤È¡Ö¥É¥é¥³¥ó²¦¡×¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥Á¥ª¥·¡ÖYouTubeÆ°²è¤ÎÃæ¿È¡×¡Ù
¥´¥ë¥ÕÆ°²è¤Ï¥Ð¥È¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤ò¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç±é½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¹Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÌÌÇò¤¤´ë²è¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¥´¥ë¥Õ¡×¤ÎÂ³¤¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿¼î¤´¤ë¤Õ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤º¡¢4¿Í¤¬½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥Õ9¥¢¥ó¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤»¡×¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤âËå¤Î¤µ¤ó¤´¤µ¤ó»²²Ã¤â¤¢¤ê¤Ç¡¢7Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤ÈÈó¾ï¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¹ë²÷¤µ¤ÈÁÖ²÷¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿YouTubeÆ°²è¤È¸À¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥È¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¡×
¡Ê°Ê²¼¡¢ËÙ¿¿¼î¤µ¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¥´¥ë¥Õ¡ÊSho-Time£Çolf¡Ë¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸å¡¢»ä¤Î¡Ö¿¿¼î¤´¤ë¤Õ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯4¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥Õ9¥¢¥ó¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î»¨ÃÌ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼ËÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¸³Ãæ¤Î¿È¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¤â°ìºòÇ¯Àª¤¤¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹¹Àµ¼°¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê½Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡¢¤Þ¤À¤½¤Îº¢¤ÎÌ´¤ò¤É¤³¤«¤Ç°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï4¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹´ë²è¤Ç¡¢¤·¤«¤â½÷À¿Ø¤ÏÀÖ¥Æ¥£¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÀäÂÐÂÇ¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢Ëå¡¦¤µ¤ó¤´¤È°ì½ï¤Ë²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥È¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÈó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ï¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×²½¤·¤¿¤Î¤«
¥¥à¥é¤ÎÌÜ
À¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×²½¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï1950Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥³¡¼¥¹Àß·×²È¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬ÃÓ¤òÍí¤á¤¿ÀïÎ¬À¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÓ¤¬¤é¤ß¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¤è¤¦¤È¡¢²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¿·¿Í¤Î¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Æ±»þ´ü¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÆñ¤·¤¤ÃÓ±Û¤¨¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸«»ö2¥ª¥ó¤·¤ÆÇï¼ê³åºÓ¡¢±ÑÍº¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡¢Äë²¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤è¤ê¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Ï°æ¾åÀ¿°ìÀß·×¤Î¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢Âô»³¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬Èà¤ÎÀß·×¤ÏÅö½é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½é´ü¤Î°æ¾åÀ¿°ì¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ïæ«¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êÁª¼ê¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÓ¤Î±ü¤ËOB¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ¢¤ËÃÓ¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢°æ¾åÀ¿°ìÀß·×¤ÎÄáÉñCC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ìæ«¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÀ¿°ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¤òÀß·×¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤ÊÆ»ë»¡Î¹¹Ôµ¢¤ê¤ÎÆî»³CC¡Ê1975Ç¯³«¾ì¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ë°Ê¹ß¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æî»³CC¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ê3¥Û¡¼¥ë¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢ÃÓ¤âÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¼Â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·ÑÍÑ¤ÎÃÏ²¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ËäÀß¤µ¤ì¤¿°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ÈÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï
¥´¥ë¥Õ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ï¥³¡¼¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈÁª¼ê¤¬¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¸½¾õ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤ÎÏÂ¹ç¥³¡¼¥¹¡£ÀÎ¤Î¥³¡¼¥¹¤æ¤¨Ã»¤¤¥Û¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃ»¤µ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢1ÈÖ¤ä16ÈÖ¤Î¥ß¥É¥ë¤¸¤ã¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤ò±Û¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¡¢¥ï¥ó¥ª¥óÁÀ¤¤¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÏÃ¤òº£²ó¤ÎYouTubeÆ°²è¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¼Â¤ËÌÌÇò¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î3ÇÜ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ëÈô¤Ð¤·²°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼ËÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤¤Ã¤Á¤êµ¡³£¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¥·¥ç¡¼¥¿¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«ºÙ¤¤Â¤Ç250¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹¡¢ÇúÈþ½÷»ÐËå¤Î¿¿¼î¡õ¤µ¤ó¤´¤µ¤ó¤È¡¢Ìò¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤â±é½Ð¤â¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥óÅªÃÆÆ»±é½Ð¤¬¸ú¤¤¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤Ï´ØÅì¤è¤êÅÚÃÏ¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¥í¥±¥³¡¼¥¹¤â¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Îº¸¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡¢Á´°÷¤¬º¸¤ÎÎÓ±Û¤¨¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤Î»î¹ç¤â²¿¤«¿·¤·¤¤É÷¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèºÙ¤ê¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼å¤¤ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÊÌ¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤ÏÁ´Éô¡¢ÃÓ±Û¤¨¤«¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ø¤Ê¤¼¥´¥ë¥ÕYouTube¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¤¬Ä¹¤¹¤®¡¢¸«¤Æ¤ÆË°¤¤ë¡×·çÅÀ¤ò¹îÉþ¤«¡Ù
