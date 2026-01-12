¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¶µ¤¨¤ë¿¿Íý¡ÖÉÙÍµÁØ¤¬¡ØÀ¤´Ö¤¬¹Í¤¨¤ëË¤«¤µ¡Ù¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë150ËüÀ¤ÂÓ¤â¤¤¤ë¡Ö½ã¶âÍ»»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¯¡¢¤´¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¡½¡½¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁêÂ³ÀÇÃ´Åö¤Î¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤À¤«¤é½ñ¤±¤¿¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤â²¯Ã±°Ì¤Î¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¡Ø¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¶â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡ÙÏ¢ºÜÂè6²ó
¡Ø¼Ú¶â¤ÏÀÖ»ú¤Î·êËä¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤òÃÛ¤¯Æ»¶ñ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
2²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿²ÈÄÂ1Ëü±ß¤Î¼ÒÂð½»¤Þ¤¤¤Î¿Í
ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò°·¤¦´ë¶È¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢Ë¿¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¶¹âµéÊª·ï¤Î»ë»¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ±ß¤Ë´¹»»¤·¤Æ2²¯±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Å·¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¹âÁØ³¬¤Î°ì¼¼¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¼¼¤ÎÁë¤«¤é¸«ÅÏ¤»¤ë·Ê¿§¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¹âµéÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿²È¶ñ¤ä¡¢¥â¥À¥ó¥¢¡¼¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÍýÀÐ¤ò»È¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¹¤¤¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Î¤Û¤«¡¢·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¹¤¤¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¡ÖÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÉô²°¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ä¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ï½»¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï·î¤Î²ÈÄÂ¤¬1Ëü±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¶ÐÌ³Àè¤Î¶¹¤¤¼ÒÂð¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ëµ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤â³°¿©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¼«¿æ¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤À¤±¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²÷Å¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âµé¤Ê¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼»ë»¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÁêÂ³¤·¤¿»ñ»º¤ä¤´¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ÎÍ¾¾ê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À¤ª¶â¤ò¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ³¤³°ÉÔÆ°»º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹âµéÊª·ï¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤Ë¥×¡¼¥ë¤ËËèÆüÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÂçÍýÀÐ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¬¤Ê¤¼¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤¬¹Í¤¨¤ëË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸¸¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤Ï²æ¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ô»ú¤ÎËâÎÏ¡×¤Ë¹³¤¨
¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë¤Î¤«¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¹¬Ê¡¤Î¥â¥Î¥µ¥·¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤ä¾ï¼±¤È¤¤¤¦¥Î¥¤¥º¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Ê¤é50¡ó¥ª¥Õ¡ª¡×
¡ÖÄÌ¾ï²Á³Ê14Ëü±ß¤ò¡¢º£²ó¸Â¤ê9Ëü8000±ß¤Ç¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤¿ëð¤¤Ê¸¶ç¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊâÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¶â¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¬¤ë¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¡Ê¥â¥Î¥µ¥·¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µ¡Ç½¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö±ß¡×¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬Æ±¤¸¼ÜÅÙ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬3Ëü2000±ß¤Ê¤é¤ªÇã¤¤ÆÀ¤«¤â¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë4Ëü±ß¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ª¶â¤ò²ÁÃÍ¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤È¤·¤ÆÌÕ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤Ï¿ô»ú¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ï¿ô»ú¤ÎËâÎÏ¤Ë¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°é¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁõÈ÷¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤¿Ëö¤Ë¡Ö¹¶·âÎÏ70¡×¤ÎÉð´ï¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¹¶·âÎÏ100¡×¤ÎÉð´ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞ¤Ë¿§¤¢¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¿ô»ú¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î²ÁÃÍ¤¬噓¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¿ô»ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºø³Ð¤Ç¤¹¡£
1Ëü±ß¤È2Ëü±ß¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö2Ëü±ß¤Î¤Û¤¦¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö2Ëü±ß¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÍ»¥¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ï1Ëü±ß¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÍ»¥¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢1Ëü±ß¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¡Ö°ÂÊª¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¶â¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤òºø³Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤âÈéÆù¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¡×¤«¤éÇã¤¦¤Î¤¬ÉÙÍµÁØ¡¢¡Ö¤ªÆÀ¡×¤À¤«¤éÇã¤¦¤Î¤¬°ìÈÌ¿Í
¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ÎËâÎÏ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥í¥¤¥È¡¡¥È¡¼¥Þ¥Ä¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯ÅÙ¡¡¹ñÆâÉÙÍµÁØ°Õ¼±¡¦¹ØÇã¹ÔÆ°Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¡ÖÃÍÃÊ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÙÍµÁØ¤¬Åú¤¨¤¿¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡¤Î¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¼«Ê¬¤Ë¤¢¤¦¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¢§¤³¤ì¤À¤È»×¤¦¾¦ÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë
¢§¼«Ê¬¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤ä¤ªÆÀ¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¤¹¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤ä³ä°ú¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¹Í¤¨¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ê¤éÇã¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥°¥ë¡¼¥×¡ÊBCG¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¹â³Û¾ÃÈñ¼Ô¡ÊÇ¯´Ö¾ÃÈñ³Û1000Ëü±ß°Ê¾å¡ËÌó300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë6³äÄ¶¤¬¡ÖÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸¡Æ¤¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤òÉÑÈË¤Ë»î¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò¤ËÈ¼¤¦¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÏÉ´²ßÅ¹¤Î³°¾¦¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¿Í¡×¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¹ØÇã·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤¬ÆÀ¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÆÀ¤«¡×¤È¿ô»ú¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ÏÌÂ¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤Î¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë´ð½à¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¡¢ÌÂ¤ï¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»ñ»º¤Îº¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤Îº¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Õ»¶½¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¿Ö¤¯¤·¤«¤Ê¤¤
