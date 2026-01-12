¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¶²á¹ó¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò92ºÐÆüËÜ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÁöÇË¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡Ä74ºÐ¤«¤éÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤Ï
¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×74ºÐ¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ëËÌÈª¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¦¡£¡¡
±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÏÃëµÙ¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÆÈ¤ê¤´¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¼ã¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é²¿¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂç¤·¤¿·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤·¤Æ·ë¶É¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö92ºÐ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡×ËÌÈª¹Ì°ì¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬ÆÃ¸úÌô¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯11·î2Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡£'70Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼ã¤¤»²²Ã¼Ô¤Ç¤µ¤¨´þ¸¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î²á¹ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò91ºÐ¡ÊÅö»þ¡£¥ì¡¼¥¹ÍâÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¶î¤±È´¤±¡¢À¤³¦¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¸«»ö´°Áö¤·¤¿ËÌÈª¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¿è¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÈë·í¤òÃµ¤í¤¦¤ÈËÌÈª¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¡Ö²¿¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿å±Ë¤Î¾åÃ£¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë
¡Ö³°»ñ·Ï¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½µ¤Ë1²ó¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¿å±Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Æ°½¬´·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ë¤°¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÊýË¡¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢74ºÐ¤Î¤È¤¤ËÇòÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£½Ñ¸å¤Ë°å»Õ¤«¤é
¡Ø¿å±Ë¤Ï´¶À÷¾É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅöÊ¬¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¿å±Ë¤Î¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¸¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤ó¤ÆÈè¤ì¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡ØÊâ¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤½¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
