フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたクロ（４０）と婚約した、「こいたん」こと経営者の綿島光一（わたじま・こういち）氏（３７）。クロの７歳娘「さっちゃん」も同行して京都を訪れた様子をアップした。

１０日に自身のブログを更新し「やっとクロちゃんを紹介できた」というタイトルで投稿。綿島氏の中高大の同級生たちで定期的に集まっているという会合に、婚約者であるクロたちを連れて行ったそうだ。

「京都で活躍している同級生の経営者たちや、活気あるメンバーで、卒業後もう一度集まって、強炭酸の弾けるような面白いことを一緒にして京都を盛り上げよう！みたいなコンセプトで結成したんです。（今年で６年目かな？）」と説明し、「そんな仲間達の会にクロちゃんさっちゃんをやっと紹介することができました」と喜んだ。

「さっちゃん」が退屈しないように、友人の一人がボードゲームを持ってきてくれたという。「そりゃあこんな大人な会に無理やり連れてこられて大人の話を聞いたところで絶対楽しくないもんね。さすがの配慮だ」と感謝。「そんなこんな、クロちゃんとさっちゃんをみんなに紹介できて良かったです」とつづった。

クロは２０１７年に一般男性と結婚。１８年８月に第１子となる長女を出産したが、２２年３月に離婚を発表した。２５年９月にブログで「彼氏ができました」と報告。「７／６に初めて会って、急接近した 秘密のママ園１に出演していた綿島光一くん（３７）です」と明かし、「私が今年４０歳なるから、こいたんは３つ年下の代だよ」「彼は、まだ京都に住んでいるので、遠距離恋愛です 互いにバツイチ子持ちで、アラフォーな私たち」と説明した。そして同年１２月に婚約を報告した。