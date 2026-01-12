▽ＦＡ杯第３回戦 マンチェスターＵ１−２ブライトン（１１日、マンチェスター）

ＦＡ杯第３回戦が行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２９）が所属するブライトンはアウェーでマンチェスターＵと対戦。これまで両者は世界最古のカップ戦であるＦＡ杯で過去６回対戦し、６回ともマンチェスターＵが勝ち上がり。直近の対戦はウェンブリーで行われた２０２２−２３シーズンの準決勝。０−０のままＰＫ戦にもつれ込み、マンチェスターＵが７−６で制して決勝進出を決めた。ブライトンにとっては鬼門の相手となったこの試合、三笘はベンチスタートとなった。

データ的には苦戦が予想されたこの試合、ブライトンが難関を突破した。ブライトンは前半１２分にグルダのゴールで先制。さらに後半１９分、３５歳ベテランＦＷのウェルベックが古巣相手に２点目を追加。恩師ファーガソン監督が客席から、そしてかつてのチームメイトであるフレッシャー代行監督がタッチラインから見つめる中、左足で見事なゴールを奪った。

後半４０分にシェシュコがヘディングで１点を奪い返し、結果的にウェルベックのゴールが決勝点となった。

マンチェスターＵはシェシュコのゴール後果敢に押し上げ、追撃ムードとなったが、後半４２分と４４分に１８歳ＭＦレイシーが立て続けに２枚のイエローを受け取り累積退場。２枚目のイエローカードはブライトンのスローイングとなった判定に腹を立て、ボールを叩きつけてのもの。この退場劇で数的優位となったブライトンが後半５分と表示されたアディショナルタイムを乗り切り、敵地で２−１勝利を飾った。

三笘は２−０リードの後半３３分から出場。攻撃的なプレーが求められる場面は少なく、日本代表ＭＦの持ち味が活かす機会は訪れないまま試合終了。しかしこれまで勝てなかったユナイテッドのホームで逃げ切り、アウェー席で熱狂するブライトン・サポーターの前に駆け寄り、笑顔で拍手を送っていた。