¡Ô¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤â¡Õ¶Ö¤Á¤ã¤ó84ºÐ¡¢¤µ¤ó¤Þ70ºÐ¡¢¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó60ºÐ¡Ä¹âÎðMC¤ÎÆÃÈÖ¤¬¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Î½¸·ë¤·¤¿ÇØ·Ê
¡¡À®¿Í¤ÎÆü¤Î3¤Ä¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¹âÎðMC¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¤Ï¨¡¨¡¡£ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84ºÐ¡Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70ºÐ¡Ë¡¢Æî¸¶À¶Î´¡Ê60ºÐ¡Ë¤ÎÆÃÈÖµ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ê»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û84ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸µµ¤¤Ê»Ñ¡ª¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡ÙMC¤òÌ³¤á¤ëÇëËÜ¶Ö°ì¤È¹á¼è¿µ¸ã¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ä±ÊÀ¥Î÷¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ê¤É¤â
¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Î12ÆüÌë¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó&¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè101²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢Æî¸¶À¶Î´¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é1000Ëü±ß!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇëËÜ¤µ¤ó¤¬84ºÐ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬70ºÐ¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤Î¹âÎðMC¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤ÏÇëËÜ¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤«¹ßÈÄ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â100²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡3ÆÃÈÖ¤¬Æ±¤¸Æü»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¡¢¹âÎðMC¤Î¸½ºßÃÏÅÀ¡¢³ÆÆÃÈÖ¤Î¶¯¤ß¤È¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÑÂ³¡¢Éü³è¡¢¿·µ¬¡×»°¼Ô»°ÍÍ¤Î·òºß
¡¡¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼¹âÎðMC¤ÎÆÃÈÖ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÏMC¤Ë¤âÆÃÈÖ¤Ë¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£3¤Ä¤È¤â¡Ö¤³¤ÎÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤éMC¤Ï¤³¤Î¿Í°Ê³°¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎMC¤ÎÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤Ä¤È¤â3¿Í¤¬ÆÃÈÖ¤Î´é¤À¤±¤Ë¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºMC¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤¤¤º¤ì¤â°ìÈÌ¿Í¤Î»²²Ã·¿ÈÖÁÈ¤ÇMC¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ê¤·¤Î¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ê¤·¤Î¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éü³è¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÆî¸¶¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö3¿Í¤Î¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·ø¤¯»ëÄ°Î¨¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¸½ºß¤Ï30Âå¸åÈ¾¤«¤é50ÂåÁ°È¾¤ÎMC¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥é¤ò»ý¤Ä¹âÎð¤ÎMC¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÏÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡Ø¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¡¢º£Ç¯¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤È¥Ë¡¼¥º¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇëËÜ¤µ¤ó¤âºòÇ¯10·î¤Ë84ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡Ø9³¬¤Î¥Ï¥®¥â¥È¤µ¤ó¡ª¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ÎÉÔºß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÌ±Êü³Æ¶É¤Ç²áµî¤Î¿Íµ¤´ë²è¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥óMC¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì±Êü³Æ¶É¤Ç¿Ê¤à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎºÆÉ¾²Á
¡¡ÆÃ¤ËÌ±Êü³Æ¶É¤¬·ÏÎó¤ÎÍÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤ä¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¶É¤Îºâ»º¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÀè¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶áÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤È¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«¡Ö¤½¤í¤½¤í½ªÎ»¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËÉü³è¤¹¤ë¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤â»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿¤¤ÅÚÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·îÍË½ËÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ËÊÔÀ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡£¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤ÏTBS¤Î¡ØÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù¡Øºä¾å&»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¡£¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó&°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡Ù¡Ø¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡Ù¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤É»ëÄ°Î¨¤¬³Í¤ì¤½¤¦¤ÊÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÂ¾¶É¤ÎÅÚÆü¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÎ¢ÈÖÁÈ¤È¤Î¾¡Éé¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤«¤éÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎðMC¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë3¿Í¤È¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡Öº£¤Ê¤ª¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤¬2024Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¡£TBS¤¬2024Ç¯½©¤Ë¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖLTV4-59¡×¡Ê4¡Á59ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÉ¸¤Ï4¡Á49ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾å¸Â¤ò10ºÐ°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿Í¸ý¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê1971¡Á1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¤³¤ì¤ÏTBS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¾å¸Â¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¤â¤È¤â¤È¹âÎðÁØ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¬»ØÉ¸¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉ¬Á³Åª¤Ë¹âÎðMC¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç3ÆÃÈÖ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸Æü»þ¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊ¬»¶¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸í»»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤«¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢1·î¤ÎÂè2·îÍË¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤ÆËèÇ¯3ÆÃÈÖ¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤·¤¿¤éÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë3ÆÃÈÖ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Î¶¯¤ß¤Ï°ìÈÌ¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Ê³Æ®¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤Ï²¾ÁõºîÉÊ¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡£¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¡Ù¤Î¶¯¤ß¤Ï°ìÈÌ¿Í¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤ÏÆ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤È²ñ¤¦´ë²è¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¶¯¤ß¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥²¡¼¥à¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÝÇ½¿Í¤Î¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²þÁ±¤·¡¢MC¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£