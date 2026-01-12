今日12日(月:成人の日)は、寒気の影響で全国的に真冬の寒さ。明日13日(火)以降は春の暖かい空気が優勢の日もあり、寒暖差が大きくなりそう。積雪が多い地域では、雪崩や屋根からの落雪にご注意を。

厳しい寒さ 前日より大幅に低い時間帯も

今日12日(月:成人の日)は、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下・平地で雪が降る目安の寒気にすっぽりと覆われるでしょう。夜になると前線を伴った低気圧が日本海に進んでくるため、寒気は次第に北上するものの、全国的に真冬のような寒さになりそうです。





最高気温は、平年並みか低いでしょう。九州から関東は10℃前後、北陸と東北南部は5℃前後の所が多くなりそうです。青森はマイナス2℃と、東北北部では氷点下の所もあるでしょう。北海道は広く0℃未満の真冬日となりそうです。北日本を中心に西よりの風が強く、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。晴れ着で式典に出かける方は、寒さ対策を万全にしてください。

3時間ごとの気温変化 北海道は横ばい

上の図は、札幌(緑色)・東京都心(黄色)・福岡(紫色)の3時間ごとの気温の予想です。



東京都心は午前6時過ぎに0.0℃、福岡は午前4時台に2.4℃まで気温が下がり、朝にかけてが寒さの底。日中は晴れても9℃〜10℃くらいと、気温の上がり方は鈍いでしょう。東京都心は昨日11日12時の気温が15.6℃だったので、前日より大幅に低くなりそうです。夜は朝よりも気温が高いですが、それでも5℃前後まで下がるでしょう。



札幌は、夜にかけて気温がじわじわと下がりそうです。マイナス5℃前後で経過し、凍てつく寒さになるでしょう。水道の凍結にも注意が必要です。

13日以降 日ごとの気温差大

明日13日(火)以降は、低気圧や気圧の谷が通過するのを境に、春先の空気と真冬の空気が入れ替わるでしょう。寒暖差が大きくなりそうです。



寒さが和らぐのは、明日13日(火)と、15日(木)から17日(土)頃。九州から関東は最高気温が15℃を超える所が増えて、16日(金)・17日(土)は広く15℃以上でしょう。東京都心の最高気温16℃は、3月下旬並みです。仙台など、北陸や東北は10℃を超える日もあるでしょう。



積雪が多い地域では、雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。雪下ろしをする際は、必ず2人以上で安全を確保しながら行ってください。