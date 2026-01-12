Æ£Àîºå¿À¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Î¸ÇÄê¡¡¥É¥é1¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡¢2°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸à¤ò¤É¤¦µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡ÚÃæÀ¾À¶µ¯»á¡ßÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¦OBÂÐÃÌ¡Û
¡¡2026Ç¯¤ÎNPB¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤ÏÆ¨¤·¤¿ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤À¤í¤¦¡£1985Ç¯Í¥¾¡¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¡¦ÃæÀ¾À¶µ¯»á¤È2003Ç¯¤È2005Ç¯¤ÎVÀï»Î¤Ç¤¢¤ëÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¢2¿Í¤Îºå¿ÀOB¤¬¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥é1¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¡£º´Æ£µ±ÌÀ¤äºòµ¨Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÔ°ø¤Ï
ÃæÀ¾¡§ºòµ¨¤Îºå¿À¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬2.21¤È¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤â1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤á¤¿¡£¥ì¥Õ¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¤¬¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤¿¡£
ÊÒ²¬¡§Åê¼ê¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ÎµÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÍÌÚ¹À¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¼¾åðó¼ù¤âÀèÈ¯¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¾¡°ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀ¾¡§1Ç¯ÌÜ¤Î¡ÊÆ£Àî¡Ëµå»ù¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¡Ê¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡ËÌîµå¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´û¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Ïµß±ç¿Ø¤Ç¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¡§¤¿¤À¡¢ÂÇ½ç¤Ç¤Ï³§¤µ¤óËº¤ì¤¬¤Á¤ä¤±¤É²¬ÅÄ´ÆÆÄ»þÂå¤Î4ÈÖ¤ÏÂç»³¡ÊÍªÊå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï3ÈÖº´Æ£¡Êµ±ÌÀ¡Ë¡¢4ÈÖ¿¹²¼¡ÊæÆÂÀ¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ4·îÃæ½Ü¤Ë3¡¢4ÈÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£4ÈÖº´Æ£¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ40È¯¡¢100ÂÇÅÀ¡£¿¹²¼¾¡Éé¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢1¡¢2ÈÖ¤Î¶áËÜ¡Ê¸÷»Ê¡Ë¡¢ÃæÌî¡ÊÂóÌ´¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ3¡¢4ÈÖ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï5ÈÖÂç»³¤¬ÊÖ¤¹°ÂÄê¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾¡§º´Æ£¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤è¤Í¡£·Ú¤¯¿¶¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
ÊÒ²¬¡§¡Ê2024Ç¯¤Þ¤Ç¡ËÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º´Æ£¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¶õ¿¶¤ê¥¾¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ÈÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶¯°ú¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾¡§ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢ÍýÍ³¤ÏÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¥ß¥¹¤À¤±¡£¤¢¤½¤³¤Ç»³Àî¡ÊÊæ¹â¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¤à¤·¤í¥ì¥Õ¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐ¡ÊÀµ¹¡Ë¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤ä¤Ê¡£
ÊÒ²¬¡§¥É¥é1¤ÇÎ©ÀÐ¡¢2°Ì¤ÇÃ«Ã¼¡Ê¾¸à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÆâÌî¼ê¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê2¿Í¤ò¥¯¥¸¤ÇÅö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ¾¡§Ìî¼ê¤Î¶¥Áè¤Ï·ã²½¤¹¤ë¤è¤Ê¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÏÌÚÏ²¡ÊÀ»Ìé¡Ë¤È¾®È¨¡ÊÎµÊ¿¡Ë¤¸¤ã¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Î©ÀÐ¤ÏËÜÍè¥µ¡¼¥É¤ä¤í¡£¡Ö4ÈÖ¥µ¡¼¥É¡×¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥È¥Æ¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
ÊÒ²¬¡§Î©ÀÐ¤Ï°ì±þ¡¢¥»¥«¥ó¥É¤â¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ¾¡§¤Ç¤â¡¢ÃæÌî¤¬¤¤¤ë¥»¥«¥ó¥É¤â¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
ÊÒ²¬¡§´ðËÜ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ã«Ã¼¤ÏÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò2²ó³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌî¤Ë¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾¡§³°Ìî¤À¤È¼ã¼ê¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Á°Àî¡Ê±¦µþ¡Ë¤Ï°Õ³°¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¡§µîÇ¯¤Ï½ÕÀè¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ëÂÇµå¤¬¸º¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À22ºÐ¡£º£Ç¯¤¬5Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÂçÂ´¤ÎÎ©ÀÐ¤äÃ«Ã¼¤ÈÆ±À¤Âå¡£¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤È¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Î¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ£Àîºå¿À¤Î¡Öµß±ç¥È¥ê¥ª¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë"·üÇ°"¤ä¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÀ¾À¶µ¯¡Ê¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤¤è¤ª¤¡Ë¡¿1962Ç¯¡¢¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡£¹âÃÎ¾¦¡¢¥ê¥Ã¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ1983Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿1985Ç¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï°ì·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤ÎÆ£Àîµå»ù¤òÂçÀ®¤µ¤»¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¿Ø¡ÖJFK¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£Ìîµå»ØÆ³¼Ô¡¦²òÀâ¼Ô¡¦É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
ÊÒ²¬ÆÆ»Ë¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¡¿1969Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡£PL³Ø±à¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¤ò·Ð¤Æ1992Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£Ãæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2002Ç¯¤ËFA¤Çºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¡£2005Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡»þ¤ÏÂåÂÇ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£PL³Ø±à¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¤ÎÃæÆü´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯1·î16¡¦23Æü¹æ