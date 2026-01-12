·ëº§15Ç¯¡Ö¹¬¤»¤Ê3¿Í²ÈÂ²¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÃæ³Ø¼õ¸³À¸¤ÎÊì¤¬¶±¤¨¤ë¡Ö¼«Âð¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤ÎÆæ
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤òµÙ¤à¡£¤½¤·¤ÆÂçÁÝ½ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¤¢¤ëÊ¸µþ¶è¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤´¤ßÎÌ¤ÎÁýÂç¤ä¸òÄÌ»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý½¸»þ´Ö¤¬Ê¿¾ï¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈHP¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î11·î¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹Åç¸©¤Î¤¢¤ëÄ®¤¬¤´¤ß¤ÎÉÔÅöÅê´þ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÃÏ¶è¤Î¶õ¤ÃÏ¤ä»ñºàÃÖ¤¾ì¿ô¥õ½ê¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥¬¥¹¤³¤ó¤í¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢ÉÛÃÄ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤´¤ß¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯4¡¢5ÂæÊ¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯1ÂæÊ¬¤ÎÁÆÂç¤´¤ß¤Î½èÊ¬¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢10Ëü±ßÁ°¸å¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¤³¤Î¤ª¶â¤ÏÃ¯¤¬½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎHP¤Ë¤Ï¤´¤ß¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤ò¡ÖÀ¸³è´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶ÈÈºá¡×¤È¤·¡¢¡Ö»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ç¤â°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Ç¤â¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿½èÊ¬ÊýË¡¤Ë½¾¤ï¤º¡¢¤ß¤À¤ê¤ËÇÑ´þÊª¤ò¼Î¤Æ¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔË¡Åê´þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼«Âð¤Ë¤´¤ß¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Âð¤Ë¤´¤ß¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÈòÇ¥¶ñ¤äÊ©¶ñ¤Ê¤É¤¬¼«ÂðÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈÈ¿Í¤¬É×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Ä²£ÉÍÃµÄå¼Ò¤Î»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï·Ù»¡´±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿ÈÄ¹À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢ÃµÄå¤Î½¤¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Â¼¤µ¤óÏ¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¡×¤ËÂ³¤¯Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢43ºÐ¤ÎË§·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤À¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î¸¼´ØÁ°¤Ë¡¢À¸¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤äÄí¤ËÉå¤Ã¤¿³Á¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£
²È¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤´¤ß¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¡¦Ë§·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«9»þ¤Ë¡Ö·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2»þ´Ö¸å¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ö¤ê¤«¤éÏ¯¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Éâµ¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÆÃÍ¤ÎÍ«¤¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÍÍê¼Ô¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢²È¤ÎÁ°¤Ëµû¤ÎÆ¬¤ä¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äí¤ËÉå¤Ã¤¿³Á¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³Á¤È¤¤¤¨¤Ð¿ôÆüÁ°¡¢2³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤âÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äí¤Î¿åÆ»¤Î¿å¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤Î¾ì¹ç¡¢»þ¤ËÌÑÁÛ¤ò¸½¼Â¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤äÌÑÁÛÀ¾ã³²¤Î»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ë§·Ã¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Æ¤âÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤´¤ß¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ì¤ÐºÑ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°½¤òÊü¤Ä¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¡£È¯Å¸À¤¬¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
ÌµÃÇ¤ÇÂ¾¿Í¤Î²ÈÉßÃÏÆâ¤Î¿åÆ»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ø¸ý¤Ø¤Î¥¤¥¿¥º¥é¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈÈºá¤Ç¤¹¡£2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤¬Â¾¿Í¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Äí¤Î¼Ø¸ý¤ò³«¤±Êü¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ù¤¬¤é¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë§·Ã¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï¤«¤Ê¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ê¤¯Â¾¿Í¤Î°°Õ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÌ²¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ù¤¬¤é¤»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÌëÃæ¤Ë¥¬¥¿¥Ã¤È²»¤¬¤¹¤ë¤È¡¢Èô¤Óµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Â©»Ò¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢Â©»Ò¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸µµ¤¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¤¬¤é¤»¤Î¤³¤È¤ÏÂ©»Ò¤äÉ×¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¹¶·â¤Ï²È¤ä¼Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë§·Ã¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë´í³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë§·Ã¤µ¤ó¤âÏÃ¤·½ª¤ï¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¤È¤±¤¿¤Î¤«¡¢°Å¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²Ã³²¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÌÜÅª¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£ÊÌ¤Ë¤½¤Î¿Í¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃµÄå¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À¸¤´¤ß¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿ÈÈºá¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂáÊá¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤Æ¾Úµò¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤êË§·Ã¤µ¤ó¤¬¡ÖÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤È¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉ×ÉØ¡¢¡Ö¹¤¤¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¡×¤Î¸Í·ú¤Æ
¤·¤«¤âË§·Ã¤µ¤ó¤Î²È¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢¤¤¤Ä¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉßÃÏ¤â¹¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ÎÄ´ºº°ÍÍê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤ÏË§·Ã¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¼çÉØ¤Ç¤¹¡£½µ4Æü¥Ñ¡¼¥È¤Ç³ØÆ¸ÊÝ°é¤ÎÊä½õ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§15Ç¯¤ÎÆ±¤¸Ç¯¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÃÏÌ£¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ï¡¢º£¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÂå¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ù¤¬¤é¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Ë§·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¤Î²È¤Ï·ëº§¤òµ¡¤Ë¼Â²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤È¤ÏÆ±¤¸¾®³Ø¹»¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÇºÆ²ñ¤·¤ÆÍ§Ã£´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢27ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢É×¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é»äÎ©¤Ë¹Ô¤¡¢¼Â²ÈÆ±»Î¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¤âÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É×¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢É×¤âÂ©»Ò¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Î¼Â²È¤ÏÎÙÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤È¤Î¤³¤È¡£Ë§·Ã¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡ÖÊ¿ËÞ¤Ê¼çÉØ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÊ¤Þ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤ÏÂè°ì»ÖË¾ÀäÂÐ¹ç³Ê¤Î¤ªËÏÉÕ¤
¤µ¤é¤ËÂ©»Ò¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢½Î¤«¤éÂè°ì»ÖË¾¹»¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î1·î¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¾å¤Î³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¡£Â©»Ò¤Ï»»¿ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ô³Ø¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿ô³ØÉô¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Â©»Ò¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç¼ê¤Î½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï±Ø¤«¤é±ó¤¤¤Î¤Ç¡¢½Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡È½õ¤±¹ç¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤â°ìÅÙ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ±Ø¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤âËÜµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢ÂÓ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Á÷·Þ¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï4¿Í¡¢ÃË»Ò3¿Í¡¢½÷»Ò1¿Í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë§·Ã¤µ¤ó¤ËÂ¾¤Î»Ò¶¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ä»ÖË¾¹»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤âÂ©»Ò¤âÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Ë§·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬Âè°ì´õË¾¹ç³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ë§·Ã¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤Î»ÖË¾¹»¤äÀ®ÀÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë§·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î»ÖË¾¹»¤ä¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤ì¤òÅÊ¤ó¤ÀÀ®ÀÓ¤Ë¿¤ÓÇº¤à»Ò¶¡¤¬¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢À¸¤´¤ß¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éå¤Ã¤¿³Á¤¬Äí¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿»þ¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤·¡¢³Ø¹»¤È½Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ë¤¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤¬Æ°¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î2½µ´Ö¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¿·ù¤¬¤é¤»¤ÎÆü»þ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¹Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸áÁ°Ãæ¤¬Â¿¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÌë¤«¤é¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¡¢½Î¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Ç¡¢¿ÆÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¿¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬Éâµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼»ÅÊ¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤¬Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¼õ¸³Ãç´Ö¤Ë¶á¤¤¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¡¢Ä´ºº¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤àÁ¡ºÙ¤Ê»þ´ü¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿Æ¤â»Ò¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤ËÀ¸¤´¤ß¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Ë§·Ã¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÊ¿Á³¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÉÔË¡Åê´þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈÈºá¤À¤¬¡¢¡ÖÈ³¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤·¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈË§·Ã¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
