Ì´¤ÎµåÂ®120km¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¥Ý¥±¥È¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¾¾ÅÄ·û¹¬¼ÒÄ¹¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý
£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥½¡¼¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£Á£ÉÄÌÌõµ¡¡Ö¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡×¡£¤³¤Î»ö¶È¤¬Ê¬Î¥ÆÈÎ©¡£º£¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¼ÒÄ¹¤Î¾¾ÅÄ·û¹¬»á¡Ê60ºÐ¡Ë¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡©
¡Ê»£±Æ¡¿À¾粼¿ÊÌé¡Ë
ÂåÉ½¼¹¹Ô¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¾¾ÅÄ·û¹¬
65Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¹©³ØÉôÂ´¡£ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢96Ç¯¤Ë¥½¡¼¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¤òÁÏ¶È¡£06Ç¯¡¢Åì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¡¢08Ç¯¤ËÅì¾Ú°ìÉô¤Ë¾å¾ì¡£22Ç¯¡¢¡Ö¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡×¤Î»ö¶È¤òÊ¬¼Ò²½¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇä¤ì¤ëÎÏ¡Ù¡£12Ç¯¤«¤é¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÊë¤é¤¹¡£
Ì´¤ÎµåÂ®120km¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜµ¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¼ã¤¤º¢¡¢ÁðÌîµå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£´Ç¯Á°¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µåÂ®110km/h¤È¤«½Ð¤ë¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»³¤Ê¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥º¥Ð¥Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢µå¾ì¤«¤é¡Ö¤ª¤©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤é120km/h¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î½µËö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¤ËÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢Åê¤²¹þ¤ß£±£²£°µå¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£Ìë¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¤ÎÌîµå¹¥¤¡£¾¯Ç¯Ìîµå¡¢Ãæ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»£±Ç¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤ËÁðÌîµå¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ»Ïµå¼°¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢39ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿µÜÆâµÁÉ§¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö°ìÀ¸¤Î´ê¤¤¤´¤È¤Ï¥×¥í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢µÜ¸ÅÅç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÅö»þ¤Î¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤¬¶Ã¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¡£»Ïµå¼°¤ÇÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¤³¤Î¤È¤¤â114km/h½Ð¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï»Ïµå¼°¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£´Ç¯Á°¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ºå¿ÀÀï¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÊ¡²¬¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12¤ÎÁ´µåÃÄ¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¾·¤«¤ì¤¿¤ê
47ºÐ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤¯¹Ô¤¦¤Î¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ë¡££·¡¢£¸¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤éÂ¿¤¤¤È¤¤Ï20¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬¤º¤·¤â»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤À¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤³¤Î¿Í¤ò²ñ¤ï¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾·ÂÔ¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤ªÎÁÍý¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢²È¤ËÃùÂ¢¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÂå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¤À¤¤¤¿¤¤Í¼Êý¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ï²Æ¤Ê¤ÉÌë£¹»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢£´»þ¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¼Ò¸ò¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¾·¤«¤ì¤¿¤ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¡£¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤Î´´Éô¤Î°ì¿Í¤â¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀÜÂÔ¤ò¡×¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤à¤·¤í¿´¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿ÆÌ©ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²ÈÂ²¤Ç¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¾·¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²È¤¬¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¡¼¥ë¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ±»þÄÌÌõ¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿
ÆüËÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤äÆüËÜ¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ö¶È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬½½Ê¬¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó£²³ä¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÒ¸Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÎÃ¼Ëö¤ò²ñ¼Ò¤¬»Ùµë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Ï¤¸¤á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¿¤Á¸þ¤±¤ÎÄÌÌõµ¡¤È¤·¤Æ¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÏÃ¼Ëö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ç¤Ïº£¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌÌõ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Á£ÉÆ±»þÄÌÌõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSentio¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÆ°¤¡¢²èÌÌ¤ËÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÈËÝÌõ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤«¤é±Ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È¡¢¤É¤Á¤é¤òÌõ¤¹¤«·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÁàºî¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÝÌõ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Æ±»þÄÌÌõ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¹ 41 ¸À¸ì¤ò 76 ¸À¸ì¤Î²»À¼¤È¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌÌõ¡£»È¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯½©¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¤Î¡Ö¥Ý¥±¥È¡¼¥¯£Ø¡×¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ö»þ¤ËËÝÌõ¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë£Á£ÉÆ±»þÄÌÌõµ¡¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê²èÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËËÝÌõ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬É¬Í×¤Ê¸À¸ì¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤â¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤âÂç¾æÉ×¡£
Îã¤¨¤Ð¶õ¹Á¤ä±Ø¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¶õ¹Á¤ä¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤³¤ÎËÝÌõµ¡¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹ñÏ¢¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÏ¢¤âÍß¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ£¹Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÇÇä¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡£º£¸å¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î·îÍËÆü
½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖTo Do¥ê¥¹¥È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËâË¡¤Î¥ê¥¹¥È¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Æ³°ÌÌÅÝ¡£»æ¤À¤È¡¢¥Ú¥ó¤Ç¤µ¤µ¤Ã¤È¤¹¤°¤Ë½ñ¤±¤ë¡£²¿¤è¤ê£±Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢´Ý¤á¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
