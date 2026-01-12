ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¸å¡¢¶ä¹Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÖÆÃ¼ìÀ¶»»¤Î¼ÂÂÖ¡×
ÊÄº¿µ¡´Ø¤ÎÀ¶»»
GHQ¤Ï1945Ç¯10·î20Æü¤Ë¡¢¡ÖÄ«Á¯¶ä¹Ô¡¦ÂæÏÑ¶ä¹Ô¡¦ÆüÊ©¶ä¹Ô¡¦Ä«Á¯¿£»º¶ä¹ÔµÚ¤ÓÆÈ°ïÅì°¡¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¤ÎÀ¶»»¿ÍÇ¤Ì¿¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¡ÊSCAPIN163¹æ¡Ë¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎSCAPIN¤ÎÄÉ²Ã¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÂçÂ¢¾ÊÎá¤Î¸øÉÛ¡¦²þÀµ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ¯¶ä¤äÂæ¶ä¤Î¤Û¤«¡¢³°»ñ¶â¸Ë¡¢Ëþ½§Ãæ±û¶ä¹Ô¡¢Ãæ¹ñÎþ¹ç½àÈ÷¶ä¹Ô¡¢Ãæ±ûÌÙÈ÷¶ä¹Ô¡¢ÆîÊý³«È¯¶â¸Ë¡¢ÆîËþ½§Å´Æ»¤Ê¤É¤âÊÄº¿µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÆÃ¼ìÀ¶»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÆÃ¼ìÀ¶»»¡×¤È¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤ä¾¦Ë¡¤¬µ¬Äê¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÀ¶»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿³°ÃÏ¤Î»ñ»º¡¦ÉéºÄ¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë»Ä¤ë»ñ»º¡¦ÉéºÄ¤Î½èÍý¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¼ìÀ¶»»¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡Ö»ñ»º¡×¤Ç¤¢¤ëÂß¤·ÉÕ¤±¤Î²ó¼ý¤ò¿Ê¤á¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÉÔÆ°»º¤ÏÀï¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¼êÅÁ¤¤¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤ÏÊí²Á¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÍø±×¡×¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¤ë¡£
Àï»þÃæ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï½¸¤á¤¿ÍÂ¶â¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÌ²ß¤òÁýÈ¯¤·¤ÆÀï»þ¹ñºÄ¤ò¹ØÆþ¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Àï¸å¤Ë¤Ï»ñ»º¤È¤·¤ÆÇüÂç¤Ê³Û¤Î¹ñºÄ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¹ñºÄ¤ÎÂçÎÌÇäµÑ¤ÏºÄ·ô»Ô¾ì¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¶ä¤Ë´óÂ÷¤µ¤ìÂçÂ¢¾Ê¤Î´ÆÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñºÄ¤Ë¤ÏÇ¯3.5¡ó¤ÎÍøÂ©¤¬ÉÕ¤¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¶»»¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ë¡£ËþÅ´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Àï¸å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¸ú²Ì¤ÇÉÔÆ°»º½èÊ¬±×¤¬ËÄ¤é¤à¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ïµð³Û¤ÎÊÝÍ¹ñºÄ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼õ¼èÍøÂ©¤¬¼ýÆþ¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¡ÊÉ½6-1¡Ë¡£ÊÝÍ¹ñºÄ¤ÏËþ´ü¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¸½¶â²½¤µ¤ì¡¢ÆÃ¼ìÀ¶»»¤Î¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1952Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶»»¼ÂÌ³¤Ï¡¢GHQ¤ÎÌ¿Îá¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÊÄº¿µ¡´ØÀ°Íý°Ñ°÷²ñ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÏÂæ¶äÅìµþ»ÙÅ¹¤À¤Ã¤¿Åìµþ´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÂæ¶ä¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢µ¡´Ø¤´¤È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ºß³°³èÆ°´Ø·¸ÊÄº¿µ¡´ØÆÃ¼ìÀ¶»»¿Í¤¬À¶»»¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
ÆÃ¼ìÀ¶»»¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Ìò¿¦°÷¤ÎÂà¿¦¶â¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤«¤±¤¿Ê¬³ä»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÉ½6-1¤Î½¾¶È°÷ÀÁµá¸¢¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶â³Û¤ÏÄ´À°¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¸µ¹Ô°÷¡¦²ÈÂ²¤¿¤Á¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç³Æ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÂ¢¾Ê¤ÈÁ±¸åºö¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
Ë¡À©ÅÙ¾å¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¤Ï»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌ¾ÌÜ¤ò¡Ö²ò»¶¼êÅö¡×¤È¤·¡¢É½6-1¤Ë¤¢¤ëÀ¶»»±×¤ÎÃæ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡£²ò»¶¼êÅö¤Î»»Äê¤Ï¡¢ÊÄº¿»þ¤Î³Æ¹Ô°÷¤ÎµëÍ¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¤ê¡ÊÂæ¶ä¡Ë¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¤ê¡ÊÁ¯¶ä¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡´Ø¤ÇÂÐ±þ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢³Æ¹Ô¤Ç¤ÏÆÃ¼ìÀ¶»»¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£Ëþ¶ä¤ÎÀ¶»»¤Ï1953Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÃ´ÊÝ¹ñºÄ¤Î½èÍý¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Á¯¶ä¤Ï1957Ç¯3·î30Æü¡¢Âæ¶ä¤ÏÆ±Ç¯7·î24Æü¡¢¤½¤·¤ÆÀµ¶â¶ä¹Ô¤â1964Ç¯3·î19Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀ¶»»¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
