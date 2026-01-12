¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¹â»ÔÁíÍý¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¼Â¸½¡×¤ò¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤³¤È¤Ë¥¢¥ê
¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï
°ìºòÆü¤«¤é¥Í¥Ã¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö1·îËÁÆ¬²ò»¶¡×¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø½°µÄ±¡²ò»¶¤Ï¡Ö¼«Ì±¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡×¡¡¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬È¯¸À¡Ù¡ÊÃæÆü¿·Ê¹¡¢1·î10Æü¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å²°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁíÍý¤¬·è¤á¤ëÏÃ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³ÎÄê¾ðÊó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î³¸Á³À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÂçµÁ¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÅöÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ë¥³¥Á¥é¤Ç¤âºòÇ¯11·î¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ø¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ê¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡Ë
¤³¤½¤¬¡¢²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯10·î21Æü¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¹ñÌ±¤¬Áª¤ó¤À¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷Ã£¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½ºß¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Ã£¤Ï¡ÖÀÐÇË¸øÌó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡Ö¹â»Ô¸øÌó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀÕÌ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀÐÇË¸øÌó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀÕÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À¯¸¢¤ÎÀµÅöÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì¤¤À¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¿®Ç¤¤òÀµ¼°¤Ë¼õ¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¸Î¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢Í½»»ºöÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Æ¼ï¤ÎÅÞÆâµÄÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¹½ÁÛ¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¡ÖÀ©¸Â¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¹ñÌ±¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö½ê¿®É½ÌÀ¡×¤ÇÀë¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤½¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¼«Í³¼«ºß¤ËÀ¯¸¢±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸Â²ò½ü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÏÀÍý¾å¡¢¹çÍýÅª¤ËÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÏÀ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤Ë¹ñÌ±¤¬ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤¬¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¶Û½Ì¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÊÝ¼é¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ø¤È¡ÖÂçÅ¾´¹¡×¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÀÑ¶ËºâÀ¯ÊÝ¼é¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÅªÀµÅöÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾õ¶·¤Ëº£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÁ¼¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ÎºöÄê¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¡¢178Ëü±ß¤Ø¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¾å¤²Åù¤Î¹ñ²ñ·èµÄ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¼¡Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Î³ÕµÄ·èÄêÅù¤Î¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÀ¯¼£·èÄê¡×¤ò¤ä¤ê½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÁá´ü¤Î¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Î¿®¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Î²ò»¶¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ØºòÇ¯¹ñ²ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ç¡Ö¶¯¤¯Ë¤«¤ÊÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¡×¤Î¿®¤ò¡¢¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¡Ù¤³¤È¤òÂçµÁ¤È¤¹¤ë²ò»¶¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÀµÅöÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤ÇË¾¤Þ¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡Ö²áÈ¾¿ô¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ä¸øÌó¤ò·Ç¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½²¼¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢
¡ØÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¿ø¤¨¤¿²áÈ¾¿ôÄ¶À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¡Ù
¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬Å¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅöÊý¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢¼«Ì±¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ÖÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¡×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ¿ÅÞ°ÂÄêÂ¿¿ô¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°Ý¿·¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»²À¯ÅÞ¤é¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤µ¤ìÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¤¬¤É¤ÎÍÍ¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢»þ¤ÎÍÍ¤Ë³ÆÁªµó¶è¤Ç¤Î¡ÖÍ¿ÅÞ´Ö¶¨ÎÏ¡×¤ÎÄ´À°¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢»²À¯¤é¤Ï³§¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤Ç¡ÖÅ¨¡×¤È¤·¤ÆÀï¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁªµó¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢³ÆÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡ÖÏ¢Î©¶¨µÄ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¸øÀ¯¸¢»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¡×¤òÁªµóÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¸Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÁªµóÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Í¿ÅÞ²áÈ¾¿ôÀ¯¸¢¤ò¡Ö¼ùÎ©¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½¾õ¤Î¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊºÇÄã¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò¤è¤êÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¡×¤Î³ÍÆÀ¤¬¶Ë¤á¤ÆÆÀºö¤À¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆâ¡¹¤Î¾å°ÌÌÜÉ¸¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»²µÄ±¡¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Ï¢Î©¤ÎÊý¸þ¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Ï½ÅÂç¤ÊÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¼çÂÎÅª³°¸ò°ÂÊÝ¡×
¤µ¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¼«Ì±ÅÞ¸øÌó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î³ÕµÄ·èÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÍý½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ç¡Ö¶¯¤¯Ë¤«¤ÊÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÆâÀ¯¡¢³°¸òÀ¯ºö¤¬¤½¤Î¹ü»Ò¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤Ù¤³Ë¿´¤Ï¡¢
Âè°ì¤Ë¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤ÊÅ¾´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤ÈÄ¹´üÄäÂÚ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òºÆ¤ÓÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢
ÂèÆó¤Ë¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª´ðÈ×¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼çÂÎÅª¤Ê³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢
¤È¤¤¤¦ÆóÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¶ñÂÎºö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢
Âè°ì¤Ë¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ
ÂèÆó¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í°ÜÌ±ÂÐºö
Âè»°¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¸Ø¤ê¤¢¤ë¡ÊÂÐÃæ³°¸ò¤ò´Þ¤á¤¿¡Ë³°¸ò¤Î¿ä¿Ê
¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÏÀ¡¢¤³¤ì¤é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡Ö¼Â¼ÁÀ®Ä¹ÂÐºö¡×¤ÎÅ°Äì¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆó¼¡ÊäÀµÍ½»»¡×¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯´íµ¡´ÉÍý¡¦À®Ä¹Åê»ñ¡¢PBµ¬Î§¤«¤éÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹âÂÐGDPÈæ¤Î°ú¤²¼¤²µ¬Î§¤Ø¤ÎÅ¾´¹Åù¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸øÌó¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¼çÂÎÅª¤Ê³°¸ò°ÂÊÝ¡×¤Ø½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î½ôÀ¯ºö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÀÐÇË¼«Ì±¤Ç¤Ï·Ç¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â»ÔÀ¯¼£¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿½ô¸øÌó¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÀìÇ¤»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¸øÌóºöÄê¤âÁíÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎµÄÏÀ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿êÂà¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢ÆüËÜÉü³è¤Ë¤à¤±¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¹çÍýÅª¤ÊÀ¯¼£Åª±ÑÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ó»ö¤ò¡¢¿´¤«¤éµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡Ù
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
ÄÉ¿¡§¡Ö²ò»¶¡×¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¾å¤Ç½ÅÂç¤Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹â»Ô¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¥Þ¥¯¥í¤Ê¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º£¡¢¤³¤Î¹â»Ô¸½¾Ý¤¬ÆüËÜ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¤½¤ÎÎò»ËÅª¡¢À¤³¦Åª¡¢»×ÁÛÅª¡¢¹½Â¤ÅªÍýÍ³¤òÅ°Äì²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¡¢¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³