¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ♥¡×¥Æ¥ìÄ«½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡¥¿¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¹¤´¤¤¡ÖÌµÅ¨¥Ë¥Ã¥È¡×¡ÖºÍ¿§·óÈ÷¡×¡Ö¤¨¤°¤¥¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£¹ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢Çò¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ä¤¡¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈÈ¿Â§♥¡×¡ÖÌµÅ¨¥Ë¥Ã¥È¡×¡ÖºÍ¿§·óÈ÷¡×¡ÖÀ¨¤¤ÇË²õÎÏ♥¡×¡ÖÆ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¨¤°¤¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£