¡Ö²Í¶õ»ö¶È¡×¤ÎÈ¯³Ð¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡Ä2026Ç¯¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·ÐºÑ¡×¡¢»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¿®Íê¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ®Ä¹Æ¬¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·ÐºÑ¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î5Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤Î²¼Êý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¿¿åÂÐºö»ö¶È¤ò½ä¤ë¡Ö²Í¶õ»ö¶È¡Ê¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤ÎÈ¯³Ð¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ÎÄäÂÚ¤Ç¤¹¡£14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ®Ä¹Î¨¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·çÇ¡¡£°ìÊý¤Ç¡¢Äì·ø¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡£À¶ÂùÆþ¤êº®¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¼ºÄÆ¤·¤¿¿®Íê¤ò¤É¤¦²óÉü¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÈÂ¼¶Ñ»á¤¬¡¢2026Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·ÐºÑ¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÅ¸Ë¾¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
±ø¿¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÈÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤Î²¼Êý½¤Àµ¡§¸½¼ÂÅª²ÝÂê¤Ø¤ÎÄ¾ÌÌ
2026Ç¯1·î5Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»Ä´À°°Ñ°÷²ñ¡ÊDBCC¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¡¢¹¿¿åÂÐºö»ö¶È¤ËÍí¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ø¿¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÈºÐ½ÐÄäÂÚ¤ò¼õ¤±¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¡Ê4%¡Ë¤ËÄÀ¤ó¤À»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸°ú¤²¼¤²¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²áÅÙ¤Ê¹âÀ®Ä¹´üÂÔ¤«¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò½¾Íè¤Î6¡Á8¡ó¤«¤é5¡Á6¡ó¤Ø¡¢2027Ç¯¤ò5.5¡Á6.5¡ó¤Ø¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Ð¥ê¥µ¥«¥ó·ÐºÑÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤Î¹âÀ®Ä¹¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¹©»ö¡¢ÆÃ¤Ë¼£¿å»ö¶È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê²Í¶õ»ö¶È¡Ë¡×¤ä²áÂç¤Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯Åù¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÔÀµÌäÂê¤Ï¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂç¤¤¯ÔÌÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¶¦Åê»ñ¤¬·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·çÇ¡¤¬À®Ä¹¤ÎÂÛÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¸÷ÌÀ¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î2¡Á4¡ó¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Ì±´Ö¾ÃÈñ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò»Ù¤¨¤ëÍÎÏ¤Ê¹¥ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢OFW¡Ê³¤³°½¢Ï«¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë·øÄ´¤ÊÁ÷¶â¤È¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤È¤¤¤¦·ÐºÑ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬º£²ó¤¢¤¨¤ÆÌÜÉ¸¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÄÔêí¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½»»¼¹¹Ô¤Î¸úÎ¨²½¤È±ø¿¦À§Àµ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤À®Ä¹¡×¤ØÂÉ¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢É¬Í×¤Ê²áÄø¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥³¥¹À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖBuild Better More (BBM)¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÍË¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é·×²è¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬±ø¿¦¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¡¢2026Ç¯¤Î·Êµ¤²óÉü¤Î¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ïº£¡¢À®Ä¹¤Î¡ÖÂ®ÅÙ¡×¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é±ø¿¦¤Î¶µ·±¤È¾ÃÈñ¼çÆ³¤Ë¤è¤ë²óÉü¤Î¹ÔÊý
º£²ó¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é±ø¿¦¤È¤¤¤¦º¬¿¼¤¤¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª²Á°ÂÄê¤äÍø²¼¤²Åù¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ï·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹´ðÈ×¼«ÂÎ¤¬Êø¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¤òÅ°Äì¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¡¢¡Ö¿®Íê¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£