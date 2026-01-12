ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë·è°Õ¡Ö¥Õ¥ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¥¨¤â²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ËÉ×¤ÎÑ£¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡Ä¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¨¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ç¤â¿ï°ì¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤ÎÑ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²È¤¬Ë×Íî¡£»°Ç·¾ç¤ÈÆó¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥È¥¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥È¥¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢¥È¥¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¨Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë
¡½¡½·ëº§¤Î°§»¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê70²ó¡Ë¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥¿¥¨¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤ï¤á¤»¶¤é¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¾¯¤·¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¤Ç¥È¥¤ò·ã¹·¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¯¤·²Ä°¥ÁÛ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ëµã¤«¤»¤ëÃËÀ¤¬ËÜÅö¤Ë¥È¥¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¾Ìî¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï·ëº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥¼«¿È¤âÈà¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é½ËÊ¡¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¡£ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¤Ã¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¤¤¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤°Û¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÌÌÇò¤¤ÃË¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤Ëµ¯¤¤¿ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿
¡½¡½·ëº§¤Î°§»¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î»°Ç·¾ç¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò»È¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï°ÊÁ°¤Ë»°Ç·¾ç¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¨¼«¿È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸Å¤¤¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤È¤Ã¤¯¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È±«À¶¿å¥¿¥¨¡É¤Ï°ìÅÙ»à¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤ÇÊª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤ÆÂ©»Ò¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¨¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤âÀÎ¤â°ì´Ó¤·¤ÆÂ©»Ò¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë×ÍîÁ°¤Ï»°ÃË¤À¤«¤é²È¤ò·Ñ¤°¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤ï¤º¤Ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ë×Íî¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬Éã¿ÆÂå¤ï¤ê¤âÌ³¤á¤ÆÂç»ö¤ÊÂ©»Ò¤ò²¿¤È¤«À¸¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ç·¾ç¤Î¤¦¤½¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤¦¤½¤òË½¤«¤º¡¢Â©»Ò¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»°Ç·¾ç¤«¤éÃÑ¤µ¤é¤·¤Î¤Ò¤É¤¤Â©»Ò¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈó¾ï¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¹Â¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¨¤È¥Õ¥ß¤ÎÀã²ò¤±
¡½¡½¥Õ¥ß¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¿¥¨¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÊì¿Æ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ËÈó¾ï¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¤Ë½Ð¤·¤¿¤ÈÌ¼¤À¤È³ä¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥¤Ï°é¤Æ¤Î¿Æ¤È»º¤ß¤Î¿Æ¤Î´Ö¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤É¤Á¤é¤â¿Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥¨¤â°ì¤Ä²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥¨¤È¥Õ¥ß¤ÎÀã²ò¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¨¤Ï½ÀÆð¤µ¤â
¡½¡½¥È¥¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¿¥¨¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¿¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¯¸ÀÍÕ¡£²£Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤¬³°¹ñ¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¥È¥¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°Û¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²£Ê¸»ú¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥¨¤ÏÉð²È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÊì¾å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â¾¯¤·°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤Ã¤È¡ÖÊì¾å¡×¤È¸À¤¨¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£Ä¹Ç¯¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥ß¡Ë¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤¿¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ËÉ×¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥È¥¤ÈËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤ëÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ñ£¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£