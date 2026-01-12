·ì±ï¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¡Ö°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤¿¡¢Äï¡¦½¨Ä¹¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ï
£±·î4Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£Ë¿Ã½¨µÈ¡Ê±é¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¨µÈ¤ËÈæ¤Ù¡¢°µÅÝÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤½¨Ä¹¤Î³èÌö¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿Íµ¤ÅìÂç¶µ¼ø¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿Í»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤¬Àï¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ
½ñÀÒ¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡¡½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢½¨µÈ¤¬Àï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÄÉ¤¦¡£
¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¡ÖÎÎÍ¡×¤ÎÛ£Ëæ¤µ
½¨Ä¹¤ÏÍ»Ò»³¾ë¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¢ÇÏ¹ñ¤òÎÎÍ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤³¤í¤¬Æ±»þÂå¤Î»ËÎÁ¤ò¸«¤ë¤ÈÃ¢ÇÏ¹ñ¤Ç¤âÈþ´Þ·´¡¢¾ëºê·´¤ÈÆóÊý·´¤ÏµÜÉô·Ñ½á¡Ê?～1599Ç¯¡Ë¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÉô·Ñ½á¤Ï±©¼Æ½¨µÈ¤Î¸Å»²¤Î²ÈÍè¤Ç¡¢½¨µÈ¤Î±ù¡¢½¨¼¡¤¬°ì»þ´ü¡¢µÜÉô·Ñ½á¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½ÐÀÐ·´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÚ²¼¾»Íø¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÌÚ²¼¾»Íø¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È½¨Ä¹¤Î²ÈÍè¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¨Ä¹ÎÎ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¢ÇÏ¹ñ¼··´¤Î¤¦¤ÁÆó¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°¤Ä¤Î·´¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë½¨Ä¹ÎÎ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎÍÜÉã¡¦Ä«Íè¡¦¼·Èþ¡¦µ¤Â¿¤Î»Í·´¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ö°ì¹ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÓÂ¾Åª¤Ë¤Þ¤ë¤´¤ÈÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡Ö³µ¤Í¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¹ñÎÎÍ¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¤½¤Î¹ñ¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÎÎÃÏ¡£ÆÈÎ©¤·¤¿ÀªÎÏ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÌÀ³Î¤ÊÅý¼£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÆüËÜÅý°ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¨Ä¹¤ÎËÜµòÃÏ¤ÏÃÝÅÄ¾ë¤ÈÍ»Ò»³¾ë¡Ê½ÐÀÐ¾ë¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÝÅÄ¾ë¤ÏÄ«Íè·´¡£Í»Ò»³¾ë¤ÏÌÚ²¼¾»ÍøÎÎ¤Î½ÐÀÐ·´¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È³Î¼Â¤ËËÜµò¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤ÏÄ«Íè·´¤ÎÃÝÅÄ¾ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬´Ñ¸÷µÒ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¡Ö½¨Ä¹¤Î¾ë¤Ï¤¦¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÇ½»û¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ø¡£½¨Ä¹¤ÎÂç¸ùÀÓ
¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤ÎÁ°Ç¯¡¢1581Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³±¢ÃÏÊý¤Ë±©¼Æ¤ÎÀªÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄ»¼è¾ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤ÓÊñ°Ï¤ò¹Ô¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊñ°ÏÀï¤Ë¤â½¨Ä¹¤ÏÅöÁ³»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÇ¯»Í·î¡¢¤¤¤è¤¤¤è½¨µÈ·³¤ÏÈ÷Ãæ¹â¾¾¾ë¤ò¹¶¤á¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ö¿å¹¶¤á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¾ë¤Î¼þ¤ê¤ËÄé¤òÃÛ¤¡¢¿å¤òÎ¯¤á¤Æ¾ë¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â½¨Ä¹¤Ï¿Ø¤òÄ¥¤Ã¤Æ»²Àï¡£Å¨Ê¼¤Î¹¶·â¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¿å¹¶¤á¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤¬µ¯¤³¤ë¡£½¨µÈ¤Ï¹â¾¾¾ë¼ç¡¢À¶¿å½¡¼£¤ÎÀÚÊ¢¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¾ëÊ¼¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÌÓÍø¤È¹ÖÏÂ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤Ï·»¤Ë½¾¤Ã¤ÆµþÅÔ¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·²¦»³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»³ºê¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤È¤¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉð¸ù¤ò¤¢¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¡ÖìÍ¥ö³Ù¡Ê¤·¤º¤¬¤¿¤±¡Ë¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÏÌÚÇ·ËÜ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿½¨µÈ·³¤ÎËÜ¿Ø¤ò¼éÈ÷¤·¤Æ¡¢¼ê·ø¤¯Éð¸ù¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£Àï¤¤¤Î¤Î¤Á¤Ë¤ÏÇ¤´±¤·¤Æ¡¢Ã¢ÇÏ¤ÈÇÅËá¤ÎÆó¤«¹ñ¤òÇÒÎÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1598¡Ê·ÄÄ¹3¡ËÇ¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¢ÇÏ¤¬11ËüÀÐ¤Û¤É¡¢ÇÅËá¤¬20ËüÀÐÍ¾¤Ç¡¢Ìó35ËüÀÐ¤ÎÂçÂçÌ¾¥¯¥é¥¹¤Ë½ÐÀ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¨Ä¹¤ÏÃÝÅÄ¾ë¤ò½Ð¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È½¨µÈ¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿É±Ï©¾ë¤òµï¾ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤½¨µÈ¤Ï¼çÎÏ¤òÎ¨¤¤¤Æ¸¤»³¾ë¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£½¨µÈ¤ÎÊÌÆ¯Ââ¤Ï²õÌÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼çÎÏÆ±»Î¤Î²ñÀï¤Ïµ¯¤³¤é¤º¡¢¾¡Éé¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï°ËÀª¤Ë·³Àª¤òÁ÷¤ê¡¢²È¹¯¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Íº¤ò¹¶¤á¤Þ¤¹¡£½¨Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î°ËÀª¿¯¹¶¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¿®Íº¤ò¹ßÉú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íº¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹ßÉú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢²È¹¯¤Ï¤¤¤ï¤Ð¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿¤³¤Ö¤·¤Î¤ä¤ê¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÊ¼¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÀª¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿½¨Ä¹¤ÎÆ¯¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²È¹¯¤Î¿Ã½¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¸ùÀÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½¨Ä¹¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂçÉñÂæ
°ËÀª¿¯¹¶¤Î¤Î¤Á¡¢½¨Ä¹¤¬»²²Ã¤·¤¿ºîÀï¤Ïµª½£À¬È²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎÏÂ²Î»³¤Ë¤¢¤¿¤ëµª½£¤ÎÀ©°µÀï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÂç¾¤Ï¡¢±ù¤Î½¨¼¡¤Ç¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤ÏÉû¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¾ë¹¶¤á¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÂÀÅÄ¾ë¤ÏÏÂ²Î»³¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÐÌô¸Ë¤Ë²Ð¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂçÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ´ÙÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµª½£À©°µÀï¤Ç¤Ï½¨Ä¹¤Î²ÈÍè¡¢Æ£Æ²¹â¸×¡Ê1556Ç¯～1630Ç¯¡Ë¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤Ï¡¢µª½£¤òÀ©°µ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤«¤é¡¢µª°Ë¹ñ¡¢ÂçºåÆîÉô¤ÎÏÂÀô¹ñ¤Ê¤É64ËüÀÐÍ¾¤Î½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î¤È¤¤â¡¢Åö»þ¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ïµª°Ë¹ñ¤Ï20ËüÀÐÍ¾¡£ÏÂÀô¹ñ¤Ï10ËüÀÐÍ¾¤ÇÂ¤·¤Æ¤â64ËüÀÐ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤â¤«¤¯¤âµª°Ë¹ñ¤ÈÏÂÀô¹ñ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ã»³¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ²Î»³¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¤¤Æµï¾ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉáÀÁÊô¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬Æ£Æ²¹â¸×¤Ç¤¹¡£¾ë¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÎÏÂ²Î»³»Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤·¤¿½¨Ä¹¤Ë¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Í¹ñ¹¶¤á¤Ç¤¹¡£µª½£À¬È²¤Î¤¢¤È¡¢»Í¹ñ¤ÇÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤½¨Ä¹¤Ï¡¢ÁíÂç¾¤È¤·¤Æ¹¶¤áÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¤â°¤ÇÈ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚº´¤ÎÄ¹½¡²æÉô²È¤ÎÄñ¹³¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¯¹¶¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¿´ÇÛ¤·¤¿½¨µÈ¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·±ç·³¤òÁ÷¤í¤¦¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í½¨Ä¹¤Ï¡Ö°ìÀÚ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹ßÉú¤µ¤»¤ë¡×¤È±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð°Þ¤Ï»ÊÇÏ遼ÂÀÏº»á¤¬¾®Àâ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½¨Ä¹¤Ï¡¢Ä¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¤ò¹ßÉú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Í¹ñ¹¶¤á¤Î²¸¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢µª°Ë¹ñ¤ÈÏÂÀô¹ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂçÏÂ¹ñ¤¬²ÃÁý¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¹ç·×»°¤«¹ñ¤ò½êÎÎ¤È¤¹¤ëÂçÂçÌ¾¤È¤Ê¤ê·´»³¾ë¤ËÆþ¾ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤ÎÇ½ÎÏ
½¨Ä¹¤Î·»¡¢½¨µÈ¤Î·³»ö¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡ÖÊ¼¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ê¼Ââ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â·³»ö¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÌÜÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½¨µÈ¤ÏÊ¼¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤â²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂèÆó¤ÎÆÃÄ§¤¬¡ÖÊ¼¤â¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Àï¤¤¤Ï¿Í¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£Àï¤¤¤Ï¿Í¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿Í¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¿©ÎÈ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÀï¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á½¨µÈ¤Î·³Ââ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ëÊª¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÄ´Ã£¤·¤í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©ÎÈ¤òÄ´Ã£¤·¡¢¤¤¤«¤ËÊäµë¤ò¹Ô¤¦¤«¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÎÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅ´Ë¤¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤ò¤É¤¦Ä´Ã£¤¹¤ë¤«¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç¤Ì³¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢Àï¾ì¤ÇÁä¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤À¤±¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸½Âå¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Åª¤Ê¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê»ËÎÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ËÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëµ¾Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï·³»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤³¤«¤Î¾ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤«¡¢»â»ÒÊ³¿×¤ÎÆ¯¤¤ÇÅ¨¤ÎÉôÂâ¤òÇË¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¿Í¤ÏÉðÍ¦¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï²¿¤·¤íÇ½ÎÏ¼çµÁ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¡ÖÄï¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÎÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É´Å¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·½¨Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤ÊÎÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È½¨Ä¹¤Ï¤ä¤Ï¤êÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Áä¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤Ç·³Ââ¤ò»Ù¤¨¤ëÇ¤Ì³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤ÎÀïÎò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î±¼éÈÖÉôÂâ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Î±¼éÈÖ¤È¤¤¤¦¤ÈËÞ¾¤Ç¤âÌ³¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤Ç¤âÁâÁà¤¬±óÀ¬¤Ë½Ð¤ë¤È¤¡¢ËÜµòÃÏ¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»²ËÅ¥°¥ëー¥×¥È¥Ã¥×¤Îè¦¤¤¤¯¡Ê¤¸¤å¤ó¤¤¤¯¡Ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÎÎÈ÷¤âéæ¤Ç¹ÄÄë¤ËÎ©¤Ã¤¿¸å¡¢ÅÔ¤ÎÀ®ÅÔ¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î½ô³ë¹¦ÌÀ¤Ç¤¹¡£
è¦¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½ô³ë¹¦ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·³Ââ¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ´ñ¼ê´ñºö¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¡¢Å¨¤òËÝÏ®¤¹¤ëÏÃ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÎ±¼é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¿®Íê¤·¤ÆÎ±¼é¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀïÁè¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¨Ä¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡¡½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë
ËÜ¶¿ÏÂ¿Í
2025/10/28
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
200¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4309631943
ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¿®Ä¹¤¬Æ¤¤¿¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢´ñÀ×¤Î¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿½¨µÈ¡£
Èà¤Ï¤Ê¤¼¡¢Å·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«――?
¤½¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ë¡¢Äï¡¦½¨Ä¹¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï――?
À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡¢²Ú¡¹¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿»×¹ÍË¡¡¢½¨µÈ¤ÎÈó¾ï¼±¤Ö¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤Î¼êÏÓ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä
ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢Å·²¼¤ò³Í¤Ã¤¿·»Äï¤Î¼ÂÁü¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎËÜ¼Á¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡ÚÂè°ì¾Ï ½¨µÈ¤Î²¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÉð¾¤È°ã¤¦¤Î¤«¡Û
¼ã¤½¨µÈ¤ÎÊüÏ²»þÂå/ÉÔÌÀ¤Î¿Í¡¢½¨µÈ/¡Ö²È¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤½¨µÈ/Éð»Î¤Î¸¶Íý¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤½¨µÈ/¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë½¨µÈ/°Û¼¡¸µ¤Î¿ÍºàÉ¾²Á/¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤½¨µÈ/¡Ö·ì¡×¤È¡Ö²È¡×¤ÏÊÌ¡Ä¡Ä
¡ÚÂèÆó¾Ï Àï¤¦½¨µÈ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û
ËÏËó°ìÌë¾ë¤ÎÅÁÀâ/ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÏËÜÅö¤ËÌ¾·³»Õ?/¶á¹¾Ä¹ÉÍ»þÂå¤ÎÂç¼ºÇÔ/¿®Ä¹¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÀïÁè¡×¤Î°Õ¼±/Àï¤¦¤Î¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë/¡ÖÊ¼ãë¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¯½¨µÈ¤ÎÀï½Ñ/¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿?/·³Ââ°ÜÆ°¤ÎÌ¾¼ê¡¢½¨µÈ/½¨µÈ¤ÎÈó¾ï¼±¤¬¡¢¸÷½¨¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹/½¨µÈ¤ÎÀï½Ñ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë²È¹¯/¤Ê¤¼½¨µÈ¤ÏÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä
¡ÚÂè»°¾Ï Å·²¼¿Í with ½¨Ä¹¡Û
½¨Ä¹¡¢Îò»Ë¤ËÅÐ¾ì/Àï¹ñ¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÅÚÃÏ´¶³Ð/Åö»þ¤ÎÉ´ËüÀÐ¤ÏÉ´ËüÀÐ¤â¤Ê¤¤!? /¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¡ÖÎÎÍ¡×¤ÎÛ£Ëæ¤µ/ËÜÇ½»û¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ø¡£½¨Ä¹¤ÎÂç¸ùÀÓ/·»¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤ÎÇ½ÎÏ/Æñ¼£¤Î¹ñ¤ò¸«»ö¤ËÅý¼£/¹ÔÀ¯¡¢ÆâÀ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á/½¨Ä¹¤Î·ò¹¯°²½¤ÈÍÇÏ²¹Àô/²È¹¯¾åÍì¡£³°¸òÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½¨Ä¹/½¨Ä¹¤Ï¤ª¶â¤Ë±ø¤¤?/ÂçÏÂÂçÇ¼¸À²È¤Î½ªßá¡Ä¡Ä
¡ÚÂè»Í¾Ï Ë¿ÃÀ¯¸¢¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û
½¨µÈ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë?/·»Äï¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î¾ò·ï/½¨µÈ¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¡¢·³»ö¤Î¿Í/½¨µÈ²È¿ÃÃÄ¤ÎÊó½·/²È¹¯¤Î²È¿ÃÃÄ¤Ï¸ÅÅµÅª/²È¹¯¤Ë¤â¤¤¤¿»°À®¥¿¥¤¥×/¡Ö²È¡×¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤½¨µÈ/Å·²¼¿Í without ½¨Ä¹/µþÅÔ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡¢½¨µÈ/Å·²¼ÉÛÉð¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤/ÂçÎ¦¿Ê½Ð¤Î¿¿¼Â¡Ä¡Ä