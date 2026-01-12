俳優の大竹しのぶさん（68）の主演舞台『ピアフ』が11日、上演200回を達成。大竹さんが、公演後に行われた会見に登壇し、初演からの15年を振り返るとともに、生んでくれた母への感謝を語りました。

舞台は、フランスの伝説的なシャンソン歌手、エディット・ピアフの生涯を描いた名作。2011年に大竹さん主演で初演されました。今回が上演15周年の記念公演となっていて、11日の昼公演で上演200回を達成しました。

■大竹しのぶ、ピアフを演じて「“歌う”ってことを教えてもらった」

終演後に行われた会見に登場した大竹さんは、記者から“初演からの15年を振り返ってどんなことが思い出されるか”と聞かれると「あんまり振り返る性格じゃなくて申し訳ないんですけど」と前置きし、「やっぱり健康であるというか、15年たったらそれなりに体力が衰えたりとか、スピードが落ちたりとか、そういうのがあったら嫌だなとかは思いますけれども、それがまだ今のところなく、走れるし、跳び上がれるし、それは本当に頑丈な体に生んでくれた母に感謝しています」と、15周年を無事に迎えることができたのは母のおかげだとして、感謝しました。

また、“大竹さんにとって『ピアフ』はどんな存在か”と聞かれると「ピアフを演じることによって、“歌う”ってことを教えてもらった気がしますね。芝居の中にはないんですけれども、ピアフがまだデビューしたての時に、“あなたの歌が、みんなの気持ちとか生き方を代表して、みんなの気持ちに寄り添うことがあなたの歌なんだ”っていうのを、実際にピアフが言われていて。悲しみとか苦しみとかの歌を歌ったりする。“歌”ってそういう代弁者でもあるんだと思って。そういう歌が歌えるようになれたらいいなとは思います」と語りました。