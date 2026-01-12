Âô¸ýÌ÷»Ò¤Ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡ÄÂô¸ýËÜ¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²£»³Íµ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù(1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË21:00¡Á21:54)¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢²£»³Íµ¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢±óÆ£·û°ì¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
²£»³Íµ
¡û²£»³Íµ¤¬Âô¸ýÌ÷»Ò¤ËÊó¹ð
¡½¡½¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜ:Íý·ÏÇ¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤ëÀ³Ê¤Ï¡¢»ä¤â°Õ³°¤ÈÍý·ÏÇ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Î)¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎµÈ²¬»í¿¥¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£:¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤Ã¤ÆÃ¯?
¾¾ËÜ:¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹!
±óÆ£:¤¢¤¢! ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«(¾Ð)!
²£»³:¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¡¢(ºòÇ¯)10·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂô¸ý¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢(¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Î¾ðÊó)²ò¶ØÁ°¤Ë°ì±þ¤ªÅÁ¤¨¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿! ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä?
²£»³:¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡¼!?¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ?¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö´Ñ¤ë¤Í¡¼!¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! Âç¾æÉ×¤Ç¤¹(¾Ð)!
¡½¡½¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç²£»³¤µ¤ó¤ÎÌò¤Î°õ¾Ý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
²£»³:º£²ó¤ÏÉã¿ÆÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£Âç¶õ¤¯¤ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»Ò¤É¤â¡£¸À¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÒÌò»ÒÌò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Ç¡£¤µ¤Ã¤¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤¢¤²¤Æ¡£
Âç¶õ:»È¤Ã¤¿¤è¡£
²£»³:»È¤Ã¤¿? ÆþÍáºÞ¤È¤«¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤È¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò»öÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¶õ¤¯¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
Âç¶õ:¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!
²£»³:(Âç¶õ¤¯¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·)¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡û¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥(¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«)¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð(º´Æ£Âç¶õ)¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£
°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§(²£»³Íµ)¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡Ä!?
²£»³Íµ
¡û²£»³Íµ¤¬Âô¸ýÌ÷»Ò¤ËÊó¹ð
¡½¡½¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜ:Íý·ÏÇ¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤ëÀ³Ê¤Ï¡¢»ä¤â°Õ³°¤ÈÍý·ÏÇ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Î)¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎµÈ²¬»í¿¥¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ:¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹!
±óÆ£:¤¢¤¢! ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«(¾Ð)!
²£»³:¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¡¢(ºòÇ¯)10·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂô¸ý¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢(¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Î¾ðÊó)²ò¶ØÁ°¤Ë°ì±þ¤ªÅÁ¤¨¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿! ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä?
²£»³:¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡¼!?¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ?¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö´Ñ¤ë¤Í¡¼!¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! Âç¾æÉ×¤Ç¤¹(¾Ð)!
¡½¡½¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç²£»³¤µ¤ó¤ÎÌò¤Î°õ¾Ý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
²£»³:º£²ó¤ÏÉã¿ÆÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£Âç¶õ¤¯¤ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»Ò¤É¤â¡£¸À¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÒÌò»ÒÌò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Ç¡£¤µ¤Ã¤¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤¢¤²¤Æ¡£
Âç¶õ:»È¤Ã¤¿¤è¡£
²£»³:»È¤Ã¤¿? ÆþÍáºÞ¤È¤«¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤È¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò»öÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¶õ¤¯¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
Âç¶õ:¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!
²£»³:(Âç¶õ¤¯¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·)¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡û¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥(¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«)¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð(º´Æ£Âç¶õ)¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£
°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§(²£»³Íµ)¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡Ä!?