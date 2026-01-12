¶¶ËÜ´ÄÆà¡õÊ¡»ÎÁóÂÁ¡¢°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀÌÀ¤é¤«¤Ë ¡ÈÄÁ²òÅú¤Ç¥Ð¥º¡ÉÀµÌ¾ËÍÂ¢¤âºÆÅÐ¾ì¡Ú¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡Û
【モデルプレス=2026/01/12】女優の橋本環奈、俳優の福士蒼汰が1月12日19時放送の『ネプリーグSP』に出演。結婚記念日に関する問題で、2人の意外な共通点が明らかとなる。
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¥®¥ã¥ë´¶Áý¤·¤Æ¤ë¡×¾×·â¤Î¶âÈ±¡õÊñÂÓ»Ñ
º£²ó¤Ï¡¢¿··î9¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¥Á¡¼¥àVS¿·²Ð9¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¥Á¡¼¥àVS¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤ÎÈÖÁÈÂÐ¹³»°¤ÄÇÃ¥Ð¥È¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¿··î9¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¶ËÜ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬»²Àï¡£·î9¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢¾ï¼±¥¯¥¤¥º¤Ç¤â¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£¿·²Ð9¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡»Î¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£²Ð9¥É¥é¥Þ¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¡¢·ø¼Â¤Ê¾ï¼±ÎÏ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÈÎÓ½¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢¾¾Åè¾°Èþ¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ÈÃÎ¼±ÎÌ¤Ç¥É¥é¥ÞÀª¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÅÅÄ¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤¬¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ø¿Ê¤à¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£
Ä©Àï¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×DJ¡×¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥»¥Ö¥ó¥³¡¼¥É¡×¡¢3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¡¢4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥á¥¬¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎÁ´4¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾ï¼±ÎÏ¤È¤Ò¤é¤á¤¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢·î9¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Ü¤ä¤Ü¤ä¤Ï¤·¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏµÜÀ¤¤¯¤ó¡×¤ÈµÜÀ¤¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿µÜÀ¤¤â¡ÖÁ´ÌäÀµ²ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢·î9¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿·²Ð9¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»Î¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡£¡Ö¡Ê²Ð9¤Ï¡Ë·Ù»¡¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò°·¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤·¡Äº£²ó¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÄÅÅÄ¤äÀµÌ¾¡¢ÃÝºâ¤é¶¦±é¼Ô¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¾ï¼±¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¾ï¼±¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÙÆâ¤¬¡ÖÁ°¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÀµÌ¾¤Ë°ÕÌ£¿¼¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¸¶ÅÄ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢½Ð¶Ø¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÀµÌ¾¤Ï¡¢º£²ó¤³¤½¡ÈÄÁ²òÅú¡É¤òÉõ°õ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¿8»þ14Ê¬¡Á¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡Ö¶¯¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¼å¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£ÏÃÂê¤Ï¡¢º£²ó¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ø¡£¹½À®ºî²È¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¡Ê¥¯¥¤¥º¤¬¡Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤òÅÇÏª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢°ìÆ±ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¡£
3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ó¡Ê¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½ÁÛ¤·¤¿¡Ë¿ô»ú¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤ä¤äÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï²¿¡ó¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤È¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤È¤«Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¤â¡Ö¤¨¡ª¤½¤Î¡Ä¥ì¥Ù¥ë¡ª¡©¡×¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£½Ï¹Í¤ÎËö¡¢¶¶ËÜ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤È¤Ï¡£
Â³¤¤¤ÆµÜÀ¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö10Âå¡¦20Âå¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¡È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²¿¡ó¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£µÜÀ¤¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ËÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿©Æ²¤È¤«¤â³§¤µ¤ó¡Ê»Å»ö¤Ç¡Ë¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¿È¶á¤Ê¸÷·Ê¤ò¸ì¤ê¡¢Í½ÁÛ¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡Ö88¡ó¡×¡£µÜÀ¤¤Î¹¶¤á¤¿²óÅú¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¶§¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·²Ð9¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¡»Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆâ¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤¬10Âå¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï²¿¡ó¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡»Î¤Ï¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤¬23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö38¡ó¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¿ô»ú¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤ÎÃ«¸¶¤Ë¤Ï¡Ö20Âå°Ê¾å¤Î´ûº§½÷À¤ÎÆâ¡¢ËèÇ¯·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¿Í¤Ï²¿¡ó¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Ã«¸¶¤ÏÀèÇÚ¤ÎÉðÅÄ¤Ë¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡ª·ëº§µÇ°Æü¤Ï½ÅÂç¡£²Ö¤òÂ£¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÎëÌÚ¤ä¾¾Åè¤â»¿Æ±¤·¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿Ã«¸¶¤Ï¡Ö68¡ó¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Ê¡»Î¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Î¾¿Æ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¶ËÜ¤â¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£Ê¡»Î²È¤È¶¶ËÜ²È¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¿··î9¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¥Á¡¼¥à¡Û
ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë
¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿
¡Ú¿·²Ð9¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¥Á¡¼¥à¡Û
¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë
Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ
¡Ú¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¡Û
Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢ÎÓ½¤
Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢¾¾Åè¾°Èþ¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à
¢¡¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤¬»°¤ÄÇÃ¥Ð¥È¥ë
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¡õÊ¡»ÎÁóÂÁ¡¢°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀÌÀ¤é¤«¤Ë
¢¡½Ð±é¼Ô
