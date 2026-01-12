木村拓哉主演映画「教場 Requiem」追加キャスト＆予告映像解禁 主題歌はUru新曲「今日という日を」に決定
【モデルプレス＝2026/01/12】木村拓哉が主演を務める映画「教場 Requiem」（2月20日公開）より、追加キャストと予告映像が解禁。あわせて、同作の主題歌をアーティストのUruが務めることが発表された。
【写真】木村拓哉、爆破受け床に倒れこむ「教場」追加キャスト登場の予告
主題歌は、2023年に放送されたドラマ「風間公親 -教場0-」と、Netflixで好評配信中となる「教場 Reunion」で主題歌「心得」を歌い、アルバムの発売と全国ツアーを控えるUruが引き続き担当。教場の制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした」とコメントが寄せられており、念願叶っての再タッグが実現した。
そして「教場 Requiem」のために書き下ろした最新曲「今日という日を」を使用した予告映像にはさらなる豪華キャストも登場。15年前に風間により逮捕され、出所後に風間を付け狙い、ある大雨の日に当時の風間のバディであった遠野（北村匠海）の命と風間の右目を奪った十崎波琉役の森山未來、その十崎の妹であり、風間と接点のある目が不自由な女性の澄田紗羅役の趣里、風間をバックアップすることになる第200期卒業生の比嘉太偉智役の杉野遥亮の出演が解禁となった。
前編「Reunion」で風間公親に容赦なくふるいにかけられてきた第205期生。生徒たちが抱える闇と秘密が暴かれ退校する生徒も出てくる中、後編「Requiem」でも風間による生徒たちへの追及が続く。真鍋（中山翔貴）、洞口（大友花恋）、木下（大原優乃）による三角関係、追い詰められた妹を庇おうとする初沢（井桁弘恵）、何やら怪しげな行動が目立つ氏原（倉悠貴）など警察学校内で動きがある中、囚われてしまった十崎の妹・紗羅（趣里）の行方を追う中で、誘拐犯が「第205期生の卒業式で何かを起こす」ことを突き止める風間教場卒業生たち。第205期生の卒業式は無事に終えることができるのか？風間と十崎の因縁の結末とは。予告の最後には爆破を受けて床に倒れこむ風間の姿が映っている。
主題歌「今日という日を」について、Uruは「今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」とコメント。楽曲は2月9日にデジタルシングルとしてリリース、2月18日にはニューアルバム「tone」のリリースと全国ツアーの開催も決定した。
さらに、映画「教場 Requeim」の最新ビジュアルも解禁。ひび割れたメガネをかけ、鋭い眼光を放つ風間と、“レクイエム”の意味のごとく少し和らいだ表情で目を閉じる風間の姿が印象的な、「教場」シリーズ集大成作品に相応しいビジュアルとなった。
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となるプロジェクトが始動。主演：木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結し、2026年にシリーズ史上初となる映画として公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】木村拓哉、爆破受け床に倒れこむ「教場」追加キャスト登場の予告
◆Uru、映画「教場 Requiem」主題歌担当に決定
主題歌は、2023年に放送されたドラマ「風間公親 -教場0-」と、Netflixで好評配信中となる「教場 Reunion」で主題歌「心得」を歌い、アルバムの発売と全国ツアーを控えるUruが引き続き担当。教場の制作チームからは「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした」とコメントが寄せられており、念願叶っての再タッグが実現した。
◆森山未來・杉野遥亮ら映画「教場 Requiem」追加キャスト解禁
そして「教場 Requiem」のために書き下ろした最新曲「今日という日を」を使用した予告映像にはさらなる豪華キャストも登場。15年前に風間により逮捕され、出所後に風間を付け狙い、ある大雨の日に当時の風間のバディであった遠野（北村匠海）の命と風間の右目を奪った十崎波琉役の森山未來、その十崎の妹であり、風間と接点のある目が不自由な女性の澄田紗羅役の趣里、風間をバックアップすることになる第200期卒業生の比嘉太偉智役の杉野遥亮の出演が解禁となった。
前編「Reunion」で風間公親に容赦なくふるいにかけられてきた第205期生。生徒たちが抱える闇と秘密が暴かれ退校する生徒も出てくる中、後編「Requiem」でも風間による生徒たちへの追及が続く。真鍋（中山翔貴）、洞口（大友花恋）、木下（大原優乃）による三角関係、追い詰められた妹を庇おうとする初沢（井桁弘恵）、何やら怪しげな行動が目立つ氏原（倉悠貴）など警察学校内で動きがある中、囚われてしまった十崎の妹・紗羅（趣里）の行方を追う中で、誘拐犯が「第205期生の卒業式で何かを起こす」ことを突き止める風間教場卒業生たち。第205期生の卒業式は無事に終えることができるのか？風間と十崎の因縁の結末とは。予告の最後には爆破を受けて床に倒れこむ風間の姿が映っている。
主題歌「今日という日を」について、Uruは「今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」とコメント。楽曲は2月9日にデジタルシングルとしてリリース、2月18日にはニューアルバム「tone」のリリースと全国ツアーの開催も決定した。
さらに、映画「教場 Requeim」の最新ビジュアルも解禁。ひび割れたメガネをかけ、鋭い眼光を放つ風間と、“レクイエム”の意味のごとく少し和らいだ表情で目を閉じる風間の姿が印象的な、「教場」シリーズ集大成作品に相応しいビジュアルとなった。
◆木村拓哉主演「教場」
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となるプロジェクトが始動。主演：木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結し、2026年にシリーズ史上初となる映画として公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】